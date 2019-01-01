Dursun Özbek Galatasaray'a haciz işlemi başlattı

Sarı kırmızılıların önceki başkanı Dursun Özbek, kulüpten alacakları için başlattığı icra işlemini hacize çevirdi.

Yeni sezona hazırlanan 'da beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

Hürriyet Gazetesinden Adil Demirçubuk'un haberine göre; Galatasaray'da 23 Mayıs 2015 ile 20 Ocak 2018 arasında 2 yıl 8 ay başkanlık yapan Dursun Özbek’in, kulüpten alacakları için haciz işlemi başlattı. Özbek’in avukatı Salih Çelen, icra takibi başlattığı 8 milyon TL’lik alacağını hacze çevirdi. Kulübün bazı tapulu gayrimenkullerine, ortağı olduğu Sportif A.Ş, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş gibi şirketlerdeki hisselerine, Spor Toto, basketbol ve voleybol federasyonlarından alacağı paralara ve Emlak Konut gelirlerine haciz konuldu.

100’e yakın yere uygulunan işlem kapsamında kulübün 4 milyon lot Sportif A.Ş hissesine haciz geldi. Bu hisselerin piyasa değerinin 5.6 milyon TL Özbek’in kulüpten ana para alacağının 5.5 milyon TL olduğu, tahakkuk ettirilen faizin 2 milyon TL, geriye kalan kısmının ise faizin faizi olduğu kaydedildi. Başkan Mustafa Cengiz, özellikle faizin faizinin de tahsil edilmek istenmesine tepki gösterdi. Yönetimin Özbek’ten, iddia ettiği alacakların belgelerini istediği ve Özbek Turizm adına kulübe kesilen fatura ve otel masraflarına itiraz ettiği öğrenildi. Tarafların 3 Temmuz’da vardıkları ana para ödeme mutabakatı da bozulmuş oldu.