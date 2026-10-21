Al-Nassr efsanesi Fahd el-Hureyfi, takımın kaptanı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya şok bir mesaj göndererek, ondan şu an için futbolu bırakmasını istedi.

Al-Nassr, dün salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan ve Suudi Roshn Ligi'nin 10. haftasında kendilerini konuk Neom ile karşı karşıya getiren maçı 1-0 kazandı.

Maçta Ronaldo mütevazı bir performans sergiledi; ilk yarının uzatma dakikalarında bir penaltıyı kaçırdı, ancak oyundan çıkarılmadan maçı sonuna kadar tamamladı.

Fahd el-Hureyfi, "X" platformundaki kişisel hesabı üzerinden, "Dorrina Gheir" programındaki konuşmasından, Portekizli yıldızın maçta sergilediği olumsuz rolle ilgili bir video paylaştı.

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El-Hureyfi videoya şu yorumu yaptı: "Ronaldo korkutucu bir futbol seviyesine ulaştı; bu da yeteneğinden çok hareketliliğe, güce ve koşuya dayanan oyuncuların durumudur. Yaş ilerledikçe topu taşıyamaz ya da onu koruyamaz hale geliyorlar."

Ve şöyle ekledi: "İş, takımın bir numaralı oyuncusunun, oyun kurucusunun ve motoru olan kişinin, seni mahcup etmemek için sana pas vermek istemediği ve senin için en kolayını tercih ettiği bir noktaya geldiğinde, bil ki futbol seviyen korkutucu hale gelmiştir ve artık bırakman gerekir."

Hatırlatmak gerekirse, Ronaldo bu sezonun başından bu yana Al-Nassr ile 10 maça çıktı; bu süreçte yalnızca 5 gol atmayı başardı; bu da her iki maçta bir gol ortalamasına denk geliyor.