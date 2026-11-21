Inter Miami'nin kaptanı Arjantinli yıldız Lionel Messi, "Audi" tarafından verilen MLS Altın Ayakkabı ödülünü 2026 sezonundaki performansıyla teslim aldı.

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Ödül, yerel saatle cumartesi akşamı MLS Kupası play-off'larında ilk turun açılış maçı olarak oynanan Inter Miami - Columbus Crew karşılaşması öncesinde düzenlenen törenle sahibine verildi.

Inter Miami'nin ortak sahibi Jorge Mas, ligin tarihinde üst üste iki sezon gol kralı olan ilk oyuncu unvanını kazanan Messi'ye bu tarihi başarısının takdiri olarak ödülünü takdim etti.

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Inter Miami'nin kaptanı, normal sezonu 31 maçta attığı 26 golle gol krallığı yarışının zirvesinde tamamladı.

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Messi, 22 gol atan FC Dallas forveti Petar Musa'nın ve 21 golle üçüncü sırada yer alan Nashville forveti Sam Surridge'in önünde yer aldı.

Messi'nin etkisi yalnızca gollerle sınırlı kalmadı. Arjantinli yıldız 17 asist yaparak toplam gol katkısını 43'e çıkardı ve sezon boyunca ligde bu alanda en yüksek rakama ulaşan oyuncu oldu.

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Arjantin efsanesi, maç başına 0,84 golle gol ortalamasında da zirvede yer aldı.

Bu başarıyla Messi, MLS tarihinde Altın Ayakkabı ödülünü birden fazla kez kazanan altıncı oyuncu oldu.

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Ancak MLS verilerine göre, ödülü üst üste iki sezon kazanarak kendisinden önce hiçbir oyuncunun ulaşamadığı bir başarıya tek başına imza attı.

Yeni ödül, Messi'nin 2025'teki olağanüstü sezonunun devamı niteliğinde. Arjantinli yıldız o sezon normal sezonda 29 gol atıp 19 asist yaparak toplam 48 gol katkısına ulaşmış ve Altın Ayakkabı'yı ilk kez kazanmıştı. Messi o dönem üst üste ikinci sezon MLS'in en iyi oyuncusu ödülünü de almıştı.

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Messi, 2024 ve 2025'te kazandığı ligin en iyi oyuncusu ödülüne üst üste üçüncü kez aday gösterildi ve 2026 ödülünü de hanesine yazdırmayı hedefliyor. Bu başarı, ligin bireysel ödüller tarihindeki üstünlüğünü daha da pekiştirecek.

Inter Miami cephesinde ise takım, normal sezonu Doğu Konferansı'nda ikinci sırada tamamlamasının ardından eleme turlarına MLS Kupası'nın son sahibi olarak çıkıyor. Takım, yedinci sıradaki Columbus Crew ile üç maçlık bir seride karşı karşıya gelecek ve iki galibiyet alan taraf bir üst tura yükselecek.

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Inter Miami, 2025'te finalde Vancouver Whitecaps'i 3-1 yenerek ilk MLS Kupası şampiyonluğunu kazanmıştı.

Messi de o dönem eleme turlarında 6 gol ve 9 asistle toplam 15 gol katkısı sağlayarak turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü almıştı.

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2023 yazında Inter Miami'ye katılan Messi, Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0 yenilmelerinin ardından Ağustos 2026'da Arjantin Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasının ardından ABD'deki kariyerinde yeni bir sayfa yazmayı sürdürüyor.