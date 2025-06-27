Duran top antrenörü, Premier Lig ekibinin başına geçti

Brentford, Thomas Frank'in takımdan ayrılışının ardından menajerlik görevine Keith Andrews'i getirdi.

Premier Lig ekiplerinden Brentford, teknik direktörlük koltuğunu kulüp içinden bir isme emanet etti. Thomas Frank’in Tottenham’ın başına geçmesinin ardından, İngiliz kulübü takımın duran toplardan sorumlu antrenörü Keith Andrews ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

44 yaşındaki İrlandalı çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerine ilk adımını Brentford’la atarken, bu terfi kulübün “içeriden yükselme” geleneğini bir kez daha hatırlattı.

Hatırlanacağı üzere Thomas Frank de 2018 yılında Dean Smith’in ayrılığının ardından yardımcı antrenörlükten teknik direktörlüğe yükselmişti.

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Geçtiğimiz yaz Brentford’a katılan Andrews, kısa sürede kulüp yönetiminin güvenini kazanarak takımın başına geçmeyi başardı. Daha önce İrlanda Milli Takımı, MK Dons ve Sheffield United’da teknik kadroda görev alan Andrews, Brentford'da ilk teknik direktörlük deneyimine başlayacak.

Kulüp, Frank’in ayrılığı sonrası teknik direktörlük için Ipswich Town’dan Kieran McKenna ve son olarak Ajax’ı çalıştıran Francesco Farioli gibi isimleri de gündemine almıştı. Ancak kulüp sahibi Matthew Benham, bu kez de tercihini içeriden bir çözümden yana kullandı.

Geride kalan Premier Lig sezonunu 56 puanla 10. sırada tamamlayan Brentford, yeni teknik direktörü Keith Andrews yönetiminde yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.