"Dünyanın en zengin kulübü, Kees Smit'i transfer etmeye çalışacak"

Daily Mail’in haberine göre, Kees Smit, Newcastle United’ın yoğun ilgisini çekiyor. AZ’nin orta saha oyuncusu, Sandro Tonali’nin takımdan ayrılmaya hazırlandığı anlaşılınca yeniden gündeme geldi.

Smit'in Avrupa'daki birçok üst düzey kulüp tarafından takip edildiği bir sır değil. FC Barcelona ve Real Madrid, Heiloo doğumlu oyun kurucuyu yakından takip ediyor, ancak son derece zengin Newcastle de ona ilgi gösteriyor.

Tonali, Tottenham Hotspur'a transfer olmak üzere. The Spurs, İtalyan oyuncu için şimdiden 90 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Bu teklif, The Magpies tarafından reddedildi. Kuzey İngiltere kulübü, yaklaşık yüz milyon euroluk bir bedel talep ediyor. İngiliz basınına göre, anlaşmanın sonuçlanması an meselesi.

Tonali satıldığında, Newcastle, AZ’nin en yüksek bedeli almayı hedeflediği bu tek kez milli olan oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacak.

Newcastle’ın en azından para sıkıntısı yok. 2021’deki devralımdan bu yana kulüp, Kamu Yatırım Fonu (PIF) liderliğindeki bir Suudi konsorsiyumunun elinde. Bu yatırım fonunun değeri tahminen yüzlerce milyar avro olarak tahmin ediliyor; bu da Newcastle’ı dünya futbolundaki en zengin sahiplere sahip kulüp yapıyor.

Bu arada Smit’in AZ’de kalması da ihtimal dışı değil. Yirmi yaşındaki oyuncu, AFAS Stadyumu’nda oynamaya devam etmenin kendisi için sorun olmayacağını söyledi. Teknik direktör Niels van Duinen de sözleşmenin uzatılmasına açık olduğunu belirtti.