"Dünyanın en iyi sol ayağı" İspanya, Arda Güler'i konuştu

İspanya Kral Kupası maçında asistiyle takımının kaderini belirleyen Arda Güler, İspanyol medyasında geniş yer buldu.

Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda finale yükseldi

Arda Güler asistiyle takımına final kapısını araladı

Milli oyuncu, İspanya'da nasıl konuşuldu?

NE OLDU? İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Real Madrid uzatmalara giden karşılaşmada Real Sociedad ile 4-4 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Madrid ekibi, 90 dakikayı 4-3 yenik tamamlayınca müsabaka uzatmaya gitti. Uzatma bölümünde oyuna giren Arda Güler'in 115. dakikada kullandığı kornerde, Rüdiger kafayla topu ağlara gönderdi ve 4-4 biten karşılaşmada Real Madrid finale yükselen taraf oldu.

BÜYÜK RESİM: Rüdiger'in takımını finale taşıyan golün asistini yapan Arda Güler maçın ardından hem İspanyol basınından hem de takım arkadaşı Antonio Rüdiger'den övgüleri topladı.

NE SÖYLENDİ? Marca'da "Arda'nın sihirli dokunuşu ve muhteşem bitiriciliği" başlığıyla verilen haberde "Arda Güler'in ustalıkla yaptığı orta, Rüdiger'in altı pas alanına girmesini, havada herkesi geçerek Beyazlılar'a 4-4'lük skoru getirmesini sağladı" yorumu yapıldı.

Haberin devamı aşağıda

Real Madrid'e final biletini getiren golü atan Antonio Rüdiger ise yaptığı asistten dolayı Arda Güler'e teşekkür etti.

Defensa Central'de yer alan habere göre, Rüdiger, Arda için "Dünyanın en iyi sol ayağı, harika pas, kardeşim..." dedi. Haberde iki futbolcudan da övgüyle bahsedilerek "İkisi de Real Sociedad karşısında alınan sonuçta önemli rol oynadı. Arda ve Rüdiger zor anlarda sahaya çıktılar ve maçın kaderini belirlediler" yorumu yapıldı.