Dünyanın en iyi kulüpleri açıklandı: İlk 30'da iki Türk kulübü var

IFFHS, dünyanın en iyi takımları listesini güncellerken iki 30'da 2 Türk kulübü yer aldı.

IFFHS, dünyanın en iyi kulüplerini güncelledi

Manchester City zirveye yerleşti

İki Türk kulübü ilk 30'da yer aldı

NE OLDU? Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. Buna göre Manchester City zirvede yer alırken onu Bayer Leverkusen ile Real Madrid takip etti.

BÜYÜK RESİM: Fenerbahçe, 214.5 puanla 27 sırada yer alırken Galatasaray 211.5 puanla 28. sırada yer aldı. İşte ilk 10 sırada yer alan takımlar ve Türk kulüplerinin listedeki yeri:

1- Manchester City (İngiltere): 401 Puan

2- Bayer Leverkusen (Almanya): 355 Puan

3- Real Madrid (İspanya ): 333 Puan

4- Atalanta (İtalya): 320 Puan

5- Borussia Dortmund (Almanya): 261 Puan

6- Atletico Madrid (İspanya): 260 Puan

7- Bayern Münih (Almanya): 258 Puan

8- Barcelona (İspanya): 256 Puan

9- Inter (İtalya): 251 Puan

10- Palmeiras (Brezilya): 250 Puan

27- Fenerbahçe (Türkiye): 214.5 Puan

28- Galatasaray (Türkiye): 211.5 Puan

DAHA FAZLASI: Beşiktaş, 151 puanla 77. sırada yer alırken Trabzonspor, 108.5 puanla 152. sırada yer aldı.