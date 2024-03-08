Dünyanın en hızlı üçüncü stoperi Galatasaray'da

Galatasaray'ın savunmacısı Davinson Sanchez, dünyanın en hızlı stoperleri arasında üçüncü sıraya yerleşti.

Galatasaray dünyanın en hızlı üçüncü stoperine sahip

CIES dünya genelindeki 28 ligi baz alarak araştırma yaptı

İlk sırada Juventus'dan Danilo yer aldı

NE OLDU? Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) dünyanın en hızlı stoperlerini sıraladı. Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez listenin üçüncü sırasında yer aldı.

BÜYÜK RESİM: Performansını her geçen gün artıran Kolombiyalı oyuncu, Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi tarafından yapılan bir araştırma sonucunda dünyanın en hızlı stoperlerinden biri oldu. CIES'in dünya genelindeki 28 ligi baz alarak yaptığı araştırmada Davinson Sanchez ilk üçe girmeyi başardı.

DAHA FAZLASI: İlk sırada Juventus'dan Danilo yer alırken, ikinci basamakta Sassuolo'dan Tressoldi var. Başakşehir'den Opoku, 11, Trabzonspor'dan Baniya ise en çok ivme kazanan isimler arasında 18. sırada yer alıyor.

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SIRADA NE VAR? Galatasaray bir sonraki maçını 8 Mart'ta Rizespor ile oynuyor. Ardından 17 Mart'ta Kasımpaşa deplasmanına gidecekler.