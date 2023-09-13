Dünya yıldızları, Arda Turan'a mesaj gönderdi: "Sen bir fenomensin!"

Barcelona ve Atletico Madrid'den eski takım arkadaşları, emeklilik yıl dönümünde Arda Turan'ı selamladı.

Arda Turan futbola 12 Eylül 2022'de veda etti

Barcelona ve Atletico Madrid'deki arkadaşları onu unutmadı

Neymar, Suarez, Iniesta ve dahası, Arda'ya mesaj gönderdi

NE OLDU? Son olarak Galatasaray forması giyen Arda Turan aktif futbolculuk kariyerini 12 Eylül 2022'de noktalamıştı. Barcelona ve Atletico Madrid'den eski takım arkadaşları, emekliliğinin birinci yılında Arda Turan'ı selamladı.

NE SÖYLENDİ? Arda Turan'ın Barcelona ve Atletico Madrid'den eski takım arkadaşları, emekliliğinin birinci yılını YouTube'daki LİBRE kanalından şu sözlerle kutladı:

Neymar: "Futbol adına yaptığın her şey için teşekkür ederim. Senin hikayenin bir parçası olmak benim için bir onurdu. Şimdi hayatın tadını çıkar. Saha içinde bir fenomensin. Saha dışında da aynı şekilde."

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Fernando Torres: "Seni başardığın harika iş için kutluyorum. Futbol ve Atletico Madrid'de yaptıkların için sana kendi adıma teşekkür ederim. Birlikte birçok güzel anı biriktirdik."

Luis Suarez: "Seninle birlikte Barcelona'da beraber oynamaktan mutluluk duydum. Benim için bir onurdu. Oynadığın tüm büyük kulüplerde her zaman en iyisini vermek için mücadele ettin. Sahada işini hep en iyi şekilde yaptın."

Antoine Griezmann: "Seninle birlikte oynamak, aynı soyunma odasını paylaşmak ve maçlara çıkmak benim için büyük onurdu. Seni çok seviyorum. Atletico Madrid serüveninde bize kattıkların için sana çok müteşekkirim."

Andres Iniesta: "Seni tanıdığım ve Barcelona'da beraber aynı soyunma odasını paylaştığımız için çok mutluyum. Her şey gönlünce olsun."

Rakitic: "Arda abi. Defalarca sana karşı oynadım. Birbirimize karşı büyük mücadele verdik. Bu büyük bir zevkti. Daha sonra Barcelona'da birlikte oynadığımız zamanlar ise benim için inanılmazdı. Seninle arkadaşlarınla ve ailenle tanışmak güzeldi. Ve tabii ki büyük CimBom ailesini tanımak da... Seni çok seviyorum."

Sergio Busquets: "Seni tanımak, seninle oynamak ve beraber birçok anı paylaşmak büyük bir zevkti. Kesinlikle yeni dönemde de birçok başarıya imza atıp çok mutlu olacaksın. Çünkü bunu hak ediyorsun. "

BÜYÜK RESİM: Arda Turan 2011/12 sezonunda Galatasaray'dan Atletico Madrid'e 13 milyon euro bonservis karşılığında transfer olmuştu. İspanya'nın başkentinde iyi bir performans sergileyen Arda, 2015 yazında 34 milyon euro bonservis karşılığında Barcelona'ya imza atmıştı.