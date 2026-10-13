Mısırlı Mohamed Salah, Trabzonspor'da yeni bir deneyim yaşıyor. Bu kez yolu, Almanya Milli Takımı'nın eski savunmacısı Jerome Boateng ile kesişti. Boateng, yardımcı antrenör olarak takımın teknik ekibine katıldı ve böylece iki isim, sahadaki ve teknik ekip koltuğundaki rolleri farklı olsa da kulüp içinde aynı yapının parçası oldu.

2014 Dünya Kupası şampiyonu Boateng, Trabzonspor'da çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. "Instagram" hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, takımın teknik direktörü vatandaşı Thomas Reis ve yardımcı ekibinden her gün bir şeyler öğrendiğini vurguladı. Ayrıca deneyimlerini oyunculara aktarmaya ve sahada da saha dışında da onlara destek olmaya özen gösterdiğini belirterek, bu deneyimin teknik direktörlük kariyerinde önemli bir durak olduğunu ifade etti.

Boateng'in Salah'ın yanında yer alması, Türk ekibinin yerel ligdeki konumunu güçlendirmeye çalıştığı bir döneme denk geldi. Mısırlı yıldız bu yılın başlarında Liverpool'dan Trabzonspor'a katılmıştı; takım ise Türkiye Ligi puan tablosunda beşinci sırada bulunuyor.

Bu ortak çalışma, Boateng'e Avrupa ve uluslararası sahalardaki uzun deneyiminden yararlanma imkânı sunarken, Salah'a da başarılarla dolu bir geçmişe sahip eski bir savunmacıyla çalışma fırsatı veriyor. Bu başarıların en önemlisi Almanya ile Dünya Kupası'nı kazanması, bunun yanında başta Bayern Münih olmak üzere büyük kulüplerle geçen kariyeri.

Boateng, geçen yıl Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany'nin daveti üzerine antrenörlük deneyimi kazanmak amacıyla Bayern Münih'in teknik ekibine katılmaya çok yakındı; ancak Almanya'daki eski bir yargı davasıyla ilgili taraftar protestolarının ardından plan suya düştü.

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Bunun ardından futbolu bırakan savunmacı, Trabzonspor kapısından yeni bir yola yöneldi ve teknik direktör Thomas Reis'in yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Bu deneyim, onu başta Mohamed Salah olmak üzere büyük tecrübeye sahip oyuncularla yüz yüze getiriyor.