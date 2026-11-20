UEFA Uluslar Ligi çeyrek final kurası çekilir çekilmez İspanyol basınını endişe sardı. Zira sıradaki rakip sıradan bir rakip değil. Karşılarında adeta çözülemeyen bir düğüme dönüşen ve hesabı bir türlü kapanmayan bir eşleşmenin öteki tarafı Fransa var.

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Kura çekimi, Avrupa ve dünya şampiyonu İspanya'yı Fransa ile ateşli bir eşleşmeye taşıdı. "La Roja", son haftada kendi sahasında İngiltere'ye 2-3 mağlup olarak grubundaki liderliği son anda kaptırmıştı.

Bu yenilgi yalnızca üç puan kaybı anlamına gelmedi. Aynı zamanda 43 maçlık inanılmaz yenilmezlik serisini sona erdirdi ve İspanya'yı ikinci sıraya düşürdü. Böylece İspanya, bir başka grup lideri olan Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa ile karşılaşmak zorunda kaldı.

İki takım yalnızca üç yıl içinde dördüncü kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmeler artık Avrupa futbolunda adeta yeni bir klasiğe dönüştü. İspanya son üç karşılaşmanın hepsini kazanmış olsa da her maç gerçek bir savaşa sahne oldu.

İspanya, EURO 2024 yarı finalinde 2-1 kazandı, ardından 2025'te Uluslar Ligi'nde 5-4 sona eren çılgın bir maçta üstünlüğünü tekrarladı. Geçen temmuz ayında ise Dünya Kupası yarı finalinde sergilediği muhteşem kolektif oyunla 2-0'lık galibiyeti elde etti.

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Ancak öte yandan bu yeni eşleşme son derece ciddiye alınıyor. İspanyol basını, geçmişin geleceği garanti etmediğinin farkında, özellikle de rövanş maçı Fransa topraklarında oynanacağı için.

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Madrid'de yayımlanan günlük "AS" gazetesi, Fransa'yı turnuvanın "en güçlü rakibi" olarak nitelendirdi ve rövanşın Fransa'nın kendi sahasında oynanacak olmasının ona büyük avantaj sağlayacağı uyarısında bulundu.

Gazete ayrıca Zidane'ın yaptığı değişikliklere de dikkat çekti. Bunlar arasında "orta sahada Da Cunha gibi oyunculara şans verilmesi ve Eduardo Camavinga'nın geri dönüşü" yer alıyor ve bu durum "orta sahaya yeni bir karakter kazandırıyor".

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İspanyol gazetesi, Fransa'nın korkutucu hücum gücünü de göz ardı etmedi ve "Kylian Mbappé ile gol sicilinin" yanı sıra Michael Olise'yi her maçı bir anda tersine çevirebilecek bir oyuncu yapan "öngörülemez yapısına" vurgu yaptı.

"Marca" ise daha da ileri giderek bu ikinciliğin İspanya'yı "UEFA Uluslar Ligi'ndeki en zorlu yola" soktuğunu yazdı, ardından Zidane'ın kura çekimi sonrasındaki tepkisini ele aldı.

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Katalan gazetesi "Mundo Deportivo" kurayı "son derece heyecan verici" olarak nitelendirirken "Cadena SER" radyosu da eşleşmeyi "hesabı henüz kapanmamış bir düello" olarak tanımladı. Bu ifade, iki takım arasındaki son karşılaşmalara açık bir gönderme niteliği taşıyor.

"OK Diario" gazetesi ise Fransa'nın grup aşamasında Belçika ve Türkiye karşısında ortaya koyduğu "tam hücum gücü ve sağlamlığa" dikkat çekti. Bu da İspanya'nın temkinli yaklaşımının yersiz olmadığını gösteriyor.

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Bu temkinli havaya rağmen İspanya Futbol Federasyonu, bu maça büyük bir hırsla çıkmayı planlıyor. Federasyonun gelişimden sorumlu direktörü Aitor Karanka da bunu şu sözlerle dile getirdi: "Onlar da diğer her rakip gibi zorlu bir rakip. Bu da bu turnuvanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor."

Karanka şöyle devam etti: "Bu maç, dört ay önce oynanan ve kazandığımız Dünya Kupası yarı finalinin tekrarı olacak. O maçta kendimize dair son derece olumlu bir görüntü ortaya koyduk."

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Eski savunma oyuncusu sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdiki hedefimiz, Dünya Kupası'ndaki takım seviyemizi korumak, yeniden galibiyet yoluna dönmek ve bu takımı farklı kılan alçakgönüllülüğü, hırsı ve kazanma açlığını göstermek."

İlk maç 25 Mart'ta Valencia'daki Mestalla Stadı'nda oynanacak, rövanş ise üç gün sonra Saint-Denis'teki Stade de France'ta gerçekleşecek. Her iki karşılaşmanın da Avrupa sezonunun en heyecanlı maçları arasında yer alması bekleniyor.