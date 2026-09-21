Tüm spekülasyonlara son veren bir adımla, İspanya Futbol Federasyonu, zaferin mimarı Luis de la Fuente'nin sözleşmesinin 2032 yılına kadar uzatıldığını resmen açıkladı.

Bu uzun vadeli sözleşme, yalnızca Avrupa ve Dünya kupalarının bir ödülü olarak değil, aynı zamanda önümüzdeki on yıl boyunca dünya futboluna hükmetmek isteyen bir devlet projesinin net bir ilanı olarak geldi.

Las Rozas şehrinin kalbinden teknik direktör tek ve gür bir mesajla çıktı: Başardıklarımız yalnızca başlangıç.

Resmi açıklama, pazartesi günü federasyonun Las Rozas'taki merkezinde düzenlenen bir onur töreninde yapıldı; De la Fuente bu tören sırasında 2013 yılında federasyona katılmasıyla başlayan altın bir kariyeri gözler önüne serdi.

Sahnede tüm kupaları sıralanmıştı: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, Tokyo 2020 Olimpiyat gümüş madalyası, 2023 UEFA Uluslar Ligi kupası ve 2024 Avrupa Uluslar Kupası.

Vitrinindeki en değerli kupa olan Dünya Kupası ise törende yoktu; bu bir unutkanlık değil, kupanın şu anda tarihi başarının ulusal ölçekte kutlanışının bir simgesi olarak Malaga'daki Pompidou Merkezi'nde sergilenmesindendi.

"Tatmin olmuş değiliz": Doymak bilmeyen bir felsefe

İspanya Milli Takımı'nın teknik heyetinin başında 2032'ye kadar kalmasını garanti eden yenilemenin ardından ilk kez konuşan De la Fuente, kutlama dilinden tamamen uzak, meydan okuma diliyle donanmış bir görüntü çizdi.

Dünya Kupası'nı kazanan teknik direktör, İspanyol basınının aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Başarı, rekabet etmekte ve hedefine ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapmakta yatar."

Şöyle devam etti: "Şu ana kadar başardıklarımızla tatmin olmuş değiliz; en iyisi henüz gelmedi, keyfini süreceğimiz daha pek çok muhteşem başarı var."

Sözlerine şunu ekledi: "Birçok kupa kazanmış olmamıza rağmen, sıradaki hedefim gelişmeye devam etmek; takımın hâlâ büyüyebileceği geniş bir alanı var."

İspanyol teknik direktör, bitmiş başarıların diliyle konuşmayı reddetti ve tüm dikkatinin gelecekteki hedeflere yöneldiğini vurguladı.

Şu açıklamayı yaptı: "Son derece kırılgan bir durumdayız; hayat bana kısa vadeli düşünmeyi öğretti, işleri gün gün ele alıyorum. Hedefim, İngiltere maçı ve onu takip eden UEFA Uluslar Ligi maçları için en iyi halimde olmak."

Coşkuyla devam etti: "Ancak evimizde düzenlenecek olan 2030 Dünya Kupası'na katılmaktan ve her şeyden önce 2032 Avrupa Uluslar Kupası'ndan özellikle heyecan duyuyorum; bunu başarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Başkanın kararı: Sadece bir teknik direktörden fazlası

Asıl sürpriz sözleşmenin süresindeydi; sözleşmenin 2032'ye, yani İspanya'nın ev sahipliği yapacağı 2030 Dünya Kupası'nın ardasına kadar uzatılması, federasyonun yeni başkanı Rafael Louzán'ın kişisel önerisiydi.

Louzán konuşmasında şunları söyledi: "Luis'in büyük memnuniyetle karşıladığı bir öneriydi ve uzun ve başarılı bir kariyerin taçlandırılmasıdır. Bunun doğru karar olduğuna inanıyorum; Luis bunu hak ediyor."

Başkanın övgüleri teknik yönle sınırlı kalmadı, insani boyuta da uzandı: "Elimizde istisnai bir insan var; o her şeyi temsil ediyor. Konuştuğum herkes, İspanyol toplumunun ona duyduğu takdirin ne kadar büyük olduğunu bana teyit ediyor; o gerçek bir kahraman ve büyük bir insan."

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Bu yenilemeyle İspanya Federasyonu, modern tarihinin en uzun süreli teknik istikrarını güvence altına alıyor ve "La Roja"yı yeniden dünyanın zirvesine taşıyan adamın, onu önümüzdeki uzun yıllar boyunca orada tutmaya da muktedir olduğuna bahis oynuyor.