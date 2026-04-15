Dünya şampiyonluğundan şüpheye: İspanya, 2026'da itibarını geri kazanmak için çabalıyor

İspanya, futbolun zirvesini yaşadı, ancak ardından gelen sert düşüşü de tattı. Milli takım 2010 yılında yenilmezdi. Ancak bunu, hayal kırıklıkları ve turnuvalardan erken elenmelerle geçen yıllar izledi. İspanya, on yıldan fazla bir süre boyunca yeni bir kimlik arayışındaydı. 2026'da ise itibarını geri kazanmayı hedefliyor.

Altın neslin büyüsüne geri dönüyoruz. 2014 Brezilya Dünya Kupası'ndan sonra yaşanan ani çöküşe. Ve ardından gelen zor yıllara. Ancak aynı zamanda ileriye de bakıyoruz. Yeni bir teknik direktör, taze bir zihniyet ve yeni bir yetenek kuşağıyla. Başında, birçoklarına göre İspanya'yı yeni bir dünya şampiyonluğuna taşıyabilecek olan çocuk dahi Lamine Yamal var.

Tarihsel olarak bakıldığında, İspanya büyük turnuvalarda genellikle bir adım geride kalan bir ülke olmuştur. Yetenek her zaman vardı, ancak belirleyici anlarda şans bir türlü yüzlerine gülmedi. Yıllar boyunca Alfredo Di Stéfano, Paco Gento, Ricardo Zamora, Raúl González ve Fernando Hierro gibi büyük isimler İspanya forması giydi. Futboldaki statüleri yadsınamaz, ancak hiçbir zaman dünya şampiyonluğu kazanamadılar. Gerçek altın dönem ancak 21. yüzyılın başında başladı.

Bu dönem 2008 Avrupa Şampiyonası ile başladı. Finalde İspanya, Almanya'yı mağlup ederek 44 yıl sonra ilk kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Bu, Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos, Andrés Iniesta, Xavi, David Villa ve Fernando Torres gibi oyuncuların yer aldığı olağanüstü bir neslin başlangıcıydı.

Bir sonraki adım, 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'ydı. Turnuvanın başlangıcı hiç de ikna edici değildi. İspanya, ilk maçta sürpriz bir şekilde İsviçre'ye yenildi. Ardından çeyrek finalde Paraguay ve yarı finalde Almanya gibi zorlu maçlar geldi. Ancak sonunda İspanya, Hollanda ile finalde karşılaştı.

11 Temmuz 2010'da, Johannesburg'daki Soccer City Stadyumu'nda İspanya, tarihinin belki de en önemli maçını oynadı. Casillas, Arjen Robben'e karşı o kritik bire bir pozisyonda İspanya'yı kurtardı. Uzatmalarda ise, çok konuşulan Jabulani topunu ağlara gönderen Andrés Iniesta oldu. İspanya ilk kez dünya şampiyonu oldu.

Masalın devamı da vardı. 2012'de İspanya yeniden Avrupa şampiyonu oldu. Ancak geriye dönüp bakıldığında, aynı turnuvanın İspanyol futbol tarihinin en başarılı döneminin sonu ve uzun bir düşüşün başlangıcı olduğu ortaya çıktı.

Düşüş

Sporda basit bir gerçek vardır: Zirveye çıkanlar, eninde sonunda tekrar düşüşe geçerler. İspanya’nın bir gün gerileme yaşayacağı belki de kaçınılmazdı. Ancak bunun bu kadar çabuk olacağını neredeyse kimse tahmin etmemişti.

İlk çatlaklar Maracanã Stadyumu'nda ortaya çıktı. 2013 Konfederasyonlar Kupası finalinde İspanya, ev sahibi Brezilya ile karşı karşıya geldi. Genç Neymar, 3-0'lık ikna edici galibiyette başrolü oynadı. Vicente del Bosque'nin takımı o akşam tamamen ezildi. Sonradan bakıldığında bu, bir ön habercisiydi.

Bir yıl sonra, 2014 Brezilya Dünya Kupası'nda, akıl almaz olan gerçekleşti. Son dünya şampiyonu, grup aşamasında elendi. İspanya, 1-5'lik skorla çok güçlü olan Hollanda milli takımından devasa bir yenilgi aldı ve ardından Şili'den son darbeyi yedi. Turnuva, daha başlamadan bitmişti.

Sonrası büyük oldu. Altın neslin çeşitli ikonları milli takımdan veda etti. Yeni bir oyuncu kuşağı bayrağı devralmak zorundaydı ve onlara zor bir görev verildi: İspanya'yı dünya zirvesine geri getirmek ve öncüllerinin başardıklarını tekrarlamaya çalışmak.

Hayal kırıklıkları birikiyor

Bu arada kulüp düzeyinde İspanya bir süper güç olmaya devam etti. Real Madrid, Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi'ni tam 16 kez kazandı. Barcelona neredeyse her yıl Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi verirken, Sevilla ise Avrupa Ligi'nde bir uzman haline geldi.

Ancak şimdi uluslararası spot ışıkları milli takımın üzerindeydi. İspanya, 2010 yılından beri bir zamanlar dünya şampiyonu olmuş seçkin ülkeler grubuna dahil olmuştu. Asıl soru şuydu: Bu statüyle başa çıkabilecekler miydi? Ve 2014 Brezilya Dünya Kupası’ndaki acı verici çöküşün ardından toparlanabilecekler miydi?

Altın nesil çıtayı inanılmaz derecede yükseğe koymuştu. Sonrasında gelen oyuncular, bu mirası sürdürme görevini üstlendiler, ancak bunu tam olarak başaramadılar. 2018 Rusya Dünya Kupası ve 2022 Katar Dünya Kupası'nda arka arkaya sekizinci turda elenmeleri, Del Bosque dönemindeki seviyeye ulaşmanın ne kadar zor olduğunu açıkça gösterdi.

Birçok İspanyol taraftar hâlâ o yılları özlüyor. Efsanelerin milli formayı giyip her rakibe karşı üstünlük kurduğu zamanları. Sanki İspanya dünya futbolunu elinde tutuyormuş, sanki kimse onları yenemezmiş gibi hissediliyordu.

Rüya gibi bir dönemdi, ancak 2014'ten sonra herkes aniden uyanmıştı. Soru şuydu: İspanya o şanlı günlere nasıl geri dönebilirdi? O altın neslin temeli, Pep Guardiola'nın efsanevi Barcelona'sındaydı. Ünlü tiki-taka futboluyla Avrupa'ya hükmediyorlardı. Dikkat çekici bir şekilde, İspanya'nın düşüşü, 2011/12 sezonunun sonunda Guardiola'nın Barcelona'dan ayrılmasıyla aynı zamana denk geldi. Barça da bundan sonra Avrupa futbolundaki en iyi kulüplerden biri olma statüsünü yavaş yavaş kaybetti.

Peki İspanya'yı tekrar zirveye taşıyabilecek ne olabilirdi? Nasıl yeniden dünya şampiyonluğu hayali kurabilirlerdi? Casillas, Iniesta, Xavi, Villa, Torres ve Puyol artık yoktu. İspanya'nın ihtiyacı olan şey, yeni bir kıvılcım, umut getirebilecek bir süper yetenekti. Bu umut, 2010'daki dünya şampiyonluğundan on üç yıl sonra, Katalan topraklarında ortaya çıktı.

O, pek çok İspanyol yeteneğin yetiştiği Barcelona'nın altyapısı La Masia'dan geliyordu. Ve yine, taraftarların yeni bir dünya şampiyonluğu hayallerini süsleyen bir oyuncu ortaya çıkmıştı. Adı: Lamine Yamal.

Yeni umut

29 Nisan 2023, birçok İspanyolun kolay kolay unutamayacağı bir tarih. O gün, altın neslin ikonlarından biri olan ve o dönemde Barcelona'nın teknik direktörü olan Xavi, Yamal'ı profesyonel futbola çıkardı.

Oyun stili hemen akla Lionel Messi'yi getirdi. Yamal, savunmacılarla korkusuzca mücadele etti ve top sol ayağına yapışmış gibi görünüyordu. Bu seviyede bir yetenek nadiren görülür. Hem Barcelona'nın hem de İspanya milli takımının arayış içinde olduğu bir dönemde, onun çıkışını bir lütuf olarak algılandı.

İlk maçından henüz bir buçuk yıl geçmeden Yamal, İspanya'nın yeniden kazandığı başarılarda başrolü üstlendi. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda, finalde İngiltere'yi yenerek ülkesinin şampiyonluğuna katkıda bulundu. La Masia'dan çıkan yeni bir mücevher, yeni bir nesli öncülük ediyordu.

Eski büyük isimler Casillas, Iniesta, Xavi, Ramos, Puyol ve Villa artık yoktu. Ancak yeni bir grup hazırdı. Nico Williams, Unai Simón, Mikel Oyarzabal, Pedri, Gavi ve Marc Cucurella gibi oyuncular. Ve bunların hepsinin üzerinde, sol ayağıyla tüm futbol dünyasını şaşkına çevirmiş bir genç vardı.

Henüz yirmi yaşını bile doldurmamış birinin omuzlarına bütün bir ülkenin umutlarını yüklemek gerçekten adil mi? Muhtemelen değil. Ancak Yamal, sergilediği performanslarla bu baskıyla başa çıkabileceğini, hatta belki de daha fazlasını yapabileceğini gösterdi. Bu karşılaştırma için henüz erken olabilir, ancak 1958'de 17 yaşındaki Pelé'nin Brezilya'yı dünya şampiyonluğuna taşımasından bu yana, tüm bir ulusa umut veren bir genç görmemiştik.

Yamal, şüphesiz bir Dünya Kupası'nda fark yaratacak yeteneğe sahip. En büyük sahnelerde de performans gösterebileceğini zaten kanıtladı. Ancak dünya şampiyonu olmak için yetenekten daha fazlası gerekir.

Yamal, İspanya'nın ihtiyaç duyduğu liderlik özelliklerine de sahip mi? Ve eğer değilse, bu takımda başka biri bu rolü üstlenebilir mi?

Bu yeni nesil, kaliteyle dolu ve hala dünyanın en iyi milli takımları arasında yer alıyor. Ancak bir şey açık: Henüz 2010'daki efsanevi takımla karşılaştırılamazlar.

Ödenmemiş hesapları kapatmak

İspanya'nın tarihi - özellikle 20. yüzyılda - uzun süre hayal kırıklıklarıyla doluydu. Ülke sık sık başarıya çok yaklaştı, ancak her seferinde büyük ödülü kıl payı kaçırdı. 21. yüzyılın başlamasıyla bu hikaye değişti. O zamandan beri dünya İspanya'ya farklı bir gözle bakıyor: artık bir outsider olarak değil, her turnuvada şampiyonluk için mücadele etmesi gereken bir takım olarak.

İspanya'nın gözü şimdi Kuzey Amerika'da. Önümüzdeki yaz Dünya Kupası, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da oynanacak. Misyon açık: yeniden dünya şampiyonu olmak.

Kolay olacak mı? Kesinlikle hayır. Mümkün mü? Hiç şüphesiz. Rekabet çok şiddetli olacak. Messi ve Arjantin, son dünya şampiyonu olarak sahaya çıkacak. Cristiano Ronaldo, Portekiz ile en büyük sahnede belki de son bir kez daha parlamak istiyor. Kylian Mbappé ve Fransa ise intikam peşinde olacak. Brezilya, efsanevi Carlo Ancelotti'nin yönetiminde. Thomas Tuchel'in teknik direktörlüğünü yaptığı İngiltere, nihayet büyük bir kupaya ulaşmak için son adımı atmayı umuyor. Ve Almanya, formunda olmasa bile her zaman tehlikeli bir rakip olmaya devam ediyor.

Bunun yanı sıra her zaman sürprizler de olur. Fas, Katar'da olduğu gibi yine sürpriz yapabilir mi? Japonya bu kez geleneksel büyük güçlerle gerçekten mücadele etmeye cesaret edebilir mi? Ev sahibi ülkeler ABD ve Meksika, ev sahibi seyircileri coşturabilir mi? Ve Uruguay, son dünya şampiyonluğundan yetmiş yıldan fazla bir süre sonra, yeniden ciddi bir şampiyonluk adayı olabilir mi?

Dolayısıyla başarıya giden yol hiç de kolay olmayacak. Yine de İspanya'da bunun mümkün olduğuna dair bir inanç var. Tekrar zirveye ulaşma motivasyonu belki de hiç olmadığı kadar yüksek.

Bu umudun büyük kısmı Yamal'ın sol ayağının sihrine dayanıyor. O, yirmi yaşından önce dünya şampiyonu olmayı hayal ediyor; bu, daha önce sadece Pelé ve Kylian Mbappé'nin başardığı bir şey. Yamal için bu Dünya Kupası, efsanevi bir kariyerin gerçekten başladığı an olabilir.

2026 Dünya Kupası her geçen gün yaklaşıyor. Önümüzdeki yaz, İspanya'nın kesin olarak toparlanıp toparlanamayacağını ya da 2010'dan sonraki düşüşün gölgesinin hala takımın üzerinde asılı olup olmadığını göreceğiz.