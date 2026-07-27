Dünya Kupası şokunun ardından: Salem el-Devseri Suudi Arabistan'ın acılarını artırıyor

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası finallerinden yaşanan şok elemenin ardından yıldızı ve ilk kaptanı Salem el-Devseri'nin sakatlığı nedeniyle endişeli bir dönem geçiriyor.

Suudi Arabistan, son Dünya Kupası'nda zorlu bir senaryo yaşadı ve 3 maçtan yalnızca 2 puan çıkararak grup aşamasında turnuvaya veda etti; bu durum, el-Devseri liderliğindeki herkese yönelik sert eleştirilere ve şiddetli saldırılara yol açtı.

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El-Devseri, diz tendonundan ameliyat olmuş ve bu ameliyat, Hilal kulübünün yeni sezon hazırlık döneminden uzak kalmasına neden olmuştu.

Suudi Arabistan gazetesi "er-Riyadiyye", Salem el-Devseri'nin, Suudi Arabistan Krallığı'nın 23 Eylül - 6 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlediği Körfez Kupası turnuvasında büyük olasılıkla forma giyemeyeceğini belirtti.

Gazete, el-Devseri'nin sezonun ilk bir buçuk ayı boyunca takımından uzak kalacağını ve bunun, tüm kupalarda mücadele eden Asya'nın lideri için acı bir darbe olduğunu ifade etti.

El-Devseri'nin, son on yılda hem Hilal'in hem de Suudi Arabistan Milli Takımı'nın en önemli yıldızlarından biri olduğunu ve yokluğunun büyük bir boşluk bırakacağını hatırlatmak gerekir.



