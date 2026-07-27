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Dünya Kupası şokunun ardından: Salem el-Devseri Suudi Arabistan'ın acılarını artırıyor

S. Al-Dawsari
Al Hilal
Suudi Arabistan
Premier Lig
Dünya Kupası
Suudi Arabistan

Sürüklenen fırtına

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası finallerinden yaşanan şok elemenin ardından yıldızı ve ilk kaptanı Salem el-Devseri'nin sakatlığı nedeniyle endişeli bir dönem geçiriyor.

Suudi Arabistan, son Dünya Kupası'nda zorlu bir senaryo yaşadı ve 3 maçtan yalnızca 2 puan çıkararak grup aşamasında turnuvaya veda etti; bu durum, el-Devseri liderliğindeki herkese yönelik sert eleştirilere ve şiddetli saldırılara yol açtı.

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El-Devseri, diz tendonundan ameliyat olmuş ve bu ameliyat, Hilal kulübünün yeni sezon hazırlık döneminden uzak kalmasına neden olmuştu.

Suudi Arabistan gazetesi "er-Riyadiyye", Salem el-Devseri'nin, Suudi Arabistan Krallığı'nın 23 Eylül - 6 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlediği Körfez Kupası turnuvasında büyük olasılıkla forma giyemeyeceğini belirtti.

Premier Lig
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Al Hilal
HIL
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Al-Faisaly
AFS

Gazete, el-Devseri'nin sezonun ilk bir buçuk ayı boyunca takımından uzak kalacağını ve bunun, tüm kupalarda mücadele eden Asya'nın lideri için acı bir darbe olduğunu ifade etti.

El-Devseri'nin, son on yılda hem Hilal'in hem de Suudi Arabistan Milli Takımı'nın en önemli yıldızlarından biri olduğunu ve yokluğunun büyük bir boşluk bırakacağını hatırlatmak gerekir.


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