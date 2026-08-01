Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'ya, FIFA turnuvalarında ve başta Dünya Kupası olmak üzere hisse satmayı öngören tartışmalı planının çökmesinin ardından duyduğu güveni geri çektiğini açıkladı.

Tartışmalı planının cuma akşamı çökmesinin ardından sert eleştirilerle karşı karşıya kalan FIFA Başkanı üzerindeki baskılar giderek artıyor. Söz konusu plan, futbol dünyasının en değerli turnuvasında 3,1 milyar sterlin değerinde bir hisseyi, ABD Başkanı Donald Trump ile geniş bir akrabalık bağı bulunan Josh Kushner'ın liderliğindeki özel sektör yatırımcılarına satmayı amaçlıyordu.

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, Infantino'nun planına karşı yürütülen saldırı kampanyasına öncülük etti ve cumartesi sabahı yayımladığı uzun bir açıklamayla onun liderliğine olan güvenini yitirdiğini duyurdu.

UEFA açıklamasında şunları söyledi: "Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, FIFA'nın, Dünya Kupası da dahil olmak üzere müsabakalarından bir hisseyi özel kuruluşlara satma planını geri çekme kararını memnuniyetle karşılıyor."

UEFA sözlerine şöyle devam etti: "Bu öneri, UEFA'ya üye ulusal federasyonlar ile dünya çapında farklı büyüklükteki, görevi futbolu korumak olan diğer birçok ulusal ve kıtasal federasyon tarafından oybirliğiyle reddedildi."

UEFA şunu da ekledi: "UEFA; bu plana karşı çıkan tüm taraftarlara, derneklere, kulüplere, oyunculara, bireylere, ulusal ve kıtasal federasyonlara, bunun yanı sıra FIFA Başkanı'na futbolun satılık olmadığını kanıtlayan birçok başbakana, devlet başkanına ve yorumcuya teşekkür eder."

UEFA şu açıklamayı yaptı: "Kimliği belirsiz kişilerce hazırlanan, hızlı zaman çizelgelerine sahip ve oyuna faydası şüpheli gizli planların varlığında bu şekilde devam edemeyiz; sorumluları tespit etmeli ve hesap sormalıyız."

Açıklama şöyle sürdü: "UEFA'nın önümüzdeki günler ve haftalarda üye federasyonlarıyla ve diğer kıtasal federasyonlarla yakın iş birliği içinde çalışarak bunun nasıl gerçekleştiğini değerlendirmesi ve bir daha tekrarlanmamasını sağlayacak bir plan hazırlaması yerinde olacaktır. Bu inceleme kapsamlı ve esaslı olmalı, hiçbir seçenek dışlanmamalıdır. FIFA'nın mevcut yönetimi yalnızca UEFA'nın güvenini değil, futbol ailesindeki diğer birçok üyenin de güvenini yitirmiştir."

UEFA şöyle devam etti: "Infantino, 2016 yılında başkan seçilmek için FIFA'ya üye federasyonların güvenini ve oylarını istediğinde şöyle demişti: 'Elbette şeffaf olmalıyız, hayatımın son on beş yılında UEFA'da öyleydim ve sizler FIFA'nın hayatının her gününde bir rol üstlenmek zorunda kalacaksınız.' Ardından toplanan paydaşlara şunları söylemişti: 'FIFA'nın parası sizin paranızdır, FIFA Başkanı'nın parası değil, sizin, ulusal federasyonların parasıdır ve FIFA'nın parası başka hiçbir şeye değil, futbolun gelişimine hizmet etmelidir.'"

UEFA tutumunu şu sözlerle vurguladı: "Infantino her iki sözünü de yerine getirmekte başarısız oldu; kapalı kapılar ardında hazırladığı ve zorla geçirmeye çalıştığı bu içler acısı ve muğlak anlaşma hiç de şeffaf değildi."

Şöyle sürdürdü: "Rezervler 5 milyar doların üzerine ulaşmışken, federasyonların parasını oyunun yararına kullanmakta da başarısız oldu."

Devamında şunları söyledi: "UEFA, kaynakların mevcut FIFA Forward programı aracılığıyla dağıtılması için yeni bir yöntem önermek amacıyla dünyanın her yerindeki ve oyunun her alanındaki ortaklar ve paydaşlarla derhal çalışmaya başlayacak."

UEFA sözlerini şöyle tamamladı: "FIFA'nın banka hesabında atıl duran o paranın bir kısmını, halk futbolunun ve genel olarak oyunun 211 FIFA ülkesinin her birinde ihtiyaç duyduğu güçlü desteği sağlamak için kullanmaya başlamalıyız; ancak bunun bedelini ödemek için değerli varlıklarımızı satmamıza gerek yok."

Şöyle bitirdi: "Bu, oyunun tamamı için bir zaferdir; ancak hikâyenin sonu olmamalıdır. Öneri sona erdi ve FIFA'ya olan güveni yeniden inşa etme görevi daha yeni başladı."