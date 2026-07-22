İspanya Millî Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın resmî sitesinde taraftarların oylarıyla belirlediği 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 11'ine damgasını vurdu. Listeye "La Roja"dan 3 yıldız girerken, kaleci pozisyonunda ise bir sürpriz yaşandı.

Seçilen kadroya; turnuva boyunca sergiledikleri üstün performansların ardından Pedro Porro, Marc Cucurella ve Rodri dahil oldu. İspanya bu turnuvada tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

İspanyol "AS" gazetesine göre bu sonuç, 2010 Dünya Kupası'nda ideal 11'e İspanya Millî Takımı'ndan 5 oyuncunun (Sergio Ramos, Carles Puyol, Joan Capdevila, Sergio Busquets ve David Villa) girdiği dönemi akıllara getirdi.

Vozinha ilgi odağı oldu

Taraftar tercihlerinde büyük bir sürpriz yaşandı ve Yeşil Burun Adaları Millî Takımı'nın kalecisi Vozinha, oyların yaklaşık yüzde 40'ını alarak turnuvanın en iyi kalecileri listesinin başına yerleşti. Böylece Dünya Kupası'nda Altın Eldiven ödülünü kazanan İspanyol Unai Simón'u geride bıraktı.

Kadroda, geçen turnuvaya katılan Arap millî takımlarından hiçbir oyuncu yer almadı.

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Tartışma yaratan eksiklikler

Kadroda, en çok oy alan oyuncular arasında yer almasına rağmen İngiliz Harry Kane'in eksikliği dikkat çekti. Fransa ise kadroda 3 oyuncuyla İspanya'yla eşitlendi.

Bunun yanı sıra hücum üçlüsü Mbappé, Haaland ve Messi'nin her biri oyların yüzde 20'sinden fazlasını topladı; Mbappé ise taraftarlardan en çok oy alan oyuncuların başında geldi.

Buna karşılık İspanyol ikili Pau Cubarsí ve Aymeric Laporte'un kadroda yer almaması bir miktar tartışma yarattı; ancak Porro ile Cucurella, en çok oy alan savunmacılar oldu.

Turnuvanın en iyi oyuncusu Rodri'nin yanı sıra Bellingham ve turnuvada en çok gol pası veren oyuncu olan Olise'nin kadrodaki yeri ise tartışmasızdı.

Uluslararası Futbol Federasyonu, resmî sponsoru "Aramco" iş birliğiyle dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara, nihai sonuçların açıklanmasından önce "FIFA" sitesindeki oylama aracılığıyla turnuvanın en iyi 11 oyuncusunu seçme fırsatı sundu.

2026 Dünya Kupası taraftarların ideal 11'i

Kaleci: Vozinha (Yeşil Burun Adaları).

Savunma hattı: Pedro Porro (İspanya), Lisandro Martínez (Arjantin), Dayot Upamecano (Fransa), Marc Cucurella (İspanya).

Orta saha: Rodri (İspanya), Michael Olise (Fransa), Jude Bellingham (İngiltere).

Hücum hattı: Kylian Mbappé (Fransa), Erling Haaland (Norveç), Lionel Messi (Arjantin).