Dünya Kupası'nın hemen öncesinde… Haaland, Irak karşısında sürpriz bir gol attı

Annesine olan bağlılığını yansıtan nadir bir insani jestle, Manchester City ve Norveç Milli Takımı'nın yıldızı Erling Haaland, "Braut Haaland" adının yazılı olduğu formayı giyme geleneğini sürdürmeye karar verdi. Bu isim, sporcu annesi Gre Marita Braut ile eski futbolcu babası Alf-Inge Haaland'ın soyadlarını birleştiriyor. Haaland, önümüzdeki Çarşamba sabahı Irak ile oynanacak 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında bu formayı giyecek.

İspanyol "AS" gazetesi, Norveç Futbol Federasyonu kaynaklarına dayanarak, Haaland'ın 17 Haziran Çarşamba günü Boston'da oynanacak maçta, "Braut-Haaland" yazan bir forma giyeceğini, bu geleneği İskandinav milli takımının son maçlarında başlatmış olmasına rağmen, şimdiye kadar medyada yeterince ilgi görmediğini belirtti.

Haaland'ın annesi, Norveçli ünlü sporcu Gre Marita Braut'tur. Olağanüstü fiziksel yetenekler gerektiren zorlu bir Olimpik spor dalı olan heptatlonda profesyonel olarak yarışmış olan Braut, oğluna sporcu genlerini aktarmış ve bu da onun günümüzün en önde gelen forvetlerinden biri olmasına katkıda bulunmuştur.

Babasına gelince, Alf-Inge Haaland, Nottingham Forest, Leeds United ve Manchester City kulüplerinde Premier Lig'de oynamış saygın bir defans oyuncusuydu.

Dikkat çekici bir çelişki olarak, Haaland futbol dünyasında sadece babasının soyadını kullanıyor. Manchester City formasında ve tüm Avrupa turnuvalarında sadece "Haaland" olarak görünüyor. Oysa Norveç milli takımında, babasının soyadının yanına annesinin soyadı olan "Braut"u da eklemeyi tercih ediyor. Bu, şöhretin ona aile köklerini unutturmadığının açık bir göstergesi.