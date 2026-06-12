Dünya Kupası'nın başlangıcında sert bir darbe... Kanada, tecavüzle suçlanan Afrikalı yıldızın girişini engelledi

Gana milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine başlamadan önce ağır bir darbe aldı; yıldız oyuncusu Thomas Partey'in Panama ile oynanacak ilk maçta forma giyemeyeceği kesinleşti.

"The Athletic" gazetesine göre, Kanada hükümeti, Londra'da tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya olan Ganalı orta saha oyuncusuna ülkeye giriş vizesi vermeyi reddetti.

Ayrıca okuyun

Barcelona, Bernardo Silva'ya Real Madrid'in teklifini kabul etmeden önce ne söyledi?

Infantino "Trump'ın kuklası"... Somalili hakemin kararının ardından Avrupa basınına sert eleştiriler

Böylece, eski Arsenal ve Atlético Madrid yıldızı, Perşembe sabahı (GMT) Kanada'nın Toronto kentinde Gana milli takımının Panama ile oynayacağı açılış maçında forma giyemeyecek.

Panama maçında yer alamayacak olsa da, 32 yaşındaki Partey, ABD'de oynanacak turnuvanın sonraki maçlarında milli takım kadrosuna geri dönebilecek.

Barti'nin 2020 ile 2022 yılları arasında Londra'da 7 adet tecavüz ve 1 adet cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kalmasının ardından, Dünya Kupası'nda Gana'yı temsil etmesi için kadroya çağrılması büyük tartışmalara yol açtı.

Barti tüm suçlamaları reddediyor ve duruşma tarihi bu yılın Kasım ayı olarak belirlendi, ancak 2027'ye ertelenebilir.

Gana'nın Portekizli teknik direktörü Carlos Queiroz, ciddi suçlamalara rağmen Barty'yi Dünya Kupası kadrosuna çağırmasını şöyle gerekçelendirdi: "Cevap basit ve net. Bildiğim kadarıyla İngiltere'de, Portekiz'de ve dünyanın her yerinde, mahkeme bir karar verene kadar, mahkemelere açılan tüm davalarda sanık lehine masumiyet karinesi geçerlidir."

Gana, 2026 Dünya Kupası'nda Panama, Hırvatistan ve İngiltere ile birlikte 12. grupta yer alacak.



