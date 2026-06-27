Dünya Kupası'ndaki şok, Barcelona'nın yıldız oyuncusuna yönelik planlarını değiştiriyor

2026 Dünya Kupası’ndan erken elenme, Barcelona kulübünün yıldız oyuncularından biri için hazırladığı planların gidişatını değiştirdi; zira Katalan kulübü, oyuncunun piyasa değerini artırmak için bu turnuvaya güveniyordu.

Barcelona, savunma oyuncusu Ronald Araújo'nun tek bir dakika bile oynamadan ve futbolun en büyük sahnesinde kendini kanıtlama şansı bulamadan Uruguay milli takımının Dünya Kupası'ndan elenmesi üzerine büyük bir şok yaşadı.

“La Celeste”nin turnuva serüveni İspanya’ya karşı 0-1’lik mağlubiyetle sona erdi ve Uruguay, grup aşamasından elendi. Takım ve özellikle Araujo için hayal kırıklığı yaratan bir katılım oldu; zira Araujo, Dünya Kupası başlamadan önce kas ağrıları çekiyordu. İspanya ile oynanacak kritik maça yetişebileceğine dair iyimser beklentilere rağmen, hazır değildi.

Flick'in sorunu

Katalan Sport gazetesi, Araujo’nun durumuna ilişkin yaptığı yorumda, “Uruguay’ın erken elenmesi, Barcelona’nın planları açısından üzücü bir haber. Yönetim, zorlu bir sezonun ardından Dünya Kupası’nın Araujo’yu yeniden gündeme getirmesini ve özellikle Barcelona’nın savunma merkezinde yaşanan yoğun rekabet nedeniyle, takım içindeki ve transfer piyasasındaki değerinin yeniden değerlendirilmesini umuyordu,” dedi. Teknik direktör Hans Flick, savunma hattında yeni bir hiyerarşi oluşturdu; Pau Kubarsi ilk tercih olarak öne çıkarken, Gerard Martin de teknik direktörün güvenini kazandı. Ayrıca, çok yönlü bir oyuncu olarak öne çıkan Eric Garcia’nın olağanüstü performansı ve Alman teknik direktörün güvenilir isimler arasında saydığı Andreas Christensen’in geri dönüşü de bu durumu pekiştirdi.”

Ve şöyle sonlandırdı: “Bu rekabet nedeniyle Araujo’nun rolü geçen sezonun sonunda azaldı ve sahada kalma süresi sınırlı hale geldi. önümüzdeki sezon rolü daha da azalabilir. Bu durum, Flick’i Uruguaylı kaptana planlarında yer bulma konusunda zor bir görevle karşı karşıya bırakırken, Araujo ise Dünya Kupası fırsatını kaçırdıktan sonra, İskoçya’daki hazırlık kampının kariyerinde bir dönüm noktası olmasını umuyor.”

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