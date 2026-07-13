Dünya Kupası'nda İspanya ile Fransa arasındaki karşılaşma öncesinde Oyarzabal'ı ilgilendiren ilginç bir bahis

İspanyol bir basın raporuna göre, La Roja’nın forveti Mikel Oyarzabal, 2026 Dünya Kupası’na katılırken yakın arkadaşlarından biriyle yaptığı eğlenceli bir iddiada rol alıyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Mikel Oyarzabal ve arkadaşı Mikel Vitoris, Fransa maçı öncesinde özel bir meydan okumaya girişmiş durumda. İspanya'nın forveti, Dünya Kupası finaline ulaşarak olağanüstü bir sezonu tamamlayabilirken, Vitoris ise özel bir sigorta poliçesini tamamlamaya bir adım daha yaklaşabilir.

Oyarzabal’ın en yakın arkadaşlarından biri olan Mikel Vitoris, Dünya Kupası öncesinde “Marca” gazetesinin özel programı için yapılan çekim sırasında şaka yaparak şöyle dedi: “Bana kaç tane sigorta poliçesi kaybettirdiğinizi biliyor musunuz?”

Bu şakanın arka planını anlamak için hikâye iki ay öncesine dayanıyor. O dönemde “Marca” gazetesi ekibi, Oyarzabal’ın köklerini keşfetmek amacıyla Eibar şehrine gitmiş ve onun çocukluk, gençlik, üniversite yılları ve ev arkadaşlık dönemlerini paylaşan arkadaşlarının tanıklıklarını dinlemişti.

Mikel Vitoris, Oiarzabal’ın hayatı boyunca yanında olan bu arkadaşlardan biri ve şu anda bir sigorta şirketinde çalışıyor.

"Marca" ekibi röportaj için çekim alanını hazırlarken, Vitoris gülüşmeler eşliğinde şakacı bir iddiaya girdi: "Siz tüm bunları hazırlamakla uğraşırken, ben 20 sigorta poliçesi düzenleyebilirim."

Röportaj, Oyarzabal’ın kariyerinin başlangıcını ve insani yönünü ortaya çıkardı. Röportajın ardından “Marca” muhabirinin aklına Vitoris’e bir teklif sunma fikri geldi ve şakayla karışık olarak ona şöyle dedi: “İspanya Dünya Kupası’nı kazanırsa, sana geri dönüp, senden aldığımız zamanın telafisi olarak bir sigorta poliçesi düzenleyeceğim.”

Sigorta poliçesinin ne olduğunu tam olarak bilmediğini ve hayatında daha önce hiç sigorta poliçesi düzenlemediğini de sözlerine ekledi.

İspanya Milli Takımı artık, “Marca” muhabirini sözünü tutmaya zorlamasına sadece 180 dakikadan biraz daha az bir süre kaldı; bu bahsin ortaya çıkmasında Oyarzabal’ın dolaylı bir rolü vardı.

Soru ise hâlâ gündemde: Bask forvet, maçı bitiren golü atıp “Marca” muhabirini söz verilen sigorta poliçesini tamamlamak için Eibar’a gitmeye zorlayabilecek mi?

“Marca” şu sözlerle yazısını noktaladı: “Oyarzabal bu bahsin ayrıntılarını biliyor ve gazete, bunun ona, %0,00001 oranında da olsa, Dünya Kupası’nı ülkesine götürmek ve bahis sahibini sözünü yerine getirmeye zorlamak için ek bir motivasyon kaynağı olmasını umuyor.”