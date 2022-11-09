Galler Teknik Direktörü Robert Page, Katar'da golf oynamaya yeterli zamanlarının olmadığını söyledi.

2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı

Golf tutkunu oyuncuya Robert Page'den kötü haber geldi

Gareth Bale, Katar'da golf oynayamayacak

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası'na az bir süre kala Gareth Bale'e kötü haber geldi. Galler Teknik Direktörü Robert Page, Katar'da bir gün golf oynamayı planladıklarını ancak iptal olduğunu söyledi. Golf tutkusuyla tanınan Gareth Bale, Real Madrid'de büyük tartışmaların merkezinde yer almış ve golf oynamasının futbolunu etkilediği konuşulmuştu.

NE SÖYLENDİ? Galler Teknik Direktörü Robert Page şunları söyledi: "Katar'da golf oynamak için plan yapmaya çalıştık ancak iptal oldu. Orada yeterli zamanımız olmayacak. Zaten akşam saat 4'te hava kararıyor. Her dört günde bir maç var. Golf imkansız."

BÜYÜK RESİM: Katar'daki golf yasağı Gareth Bale için ilk değil. Galler'in yıldızı EURO 2020 esnasında da yasak nedeniyle golf oynamaktan mahrum kalmıştı.

GALLER İÇİN SIRADA NE VAR? Dünya Kupası'nı bekleyen Galler gruptaki ilk maçını 21 Kasım'da ABD ile oynayacak. 25 Kasım'da İran karşısında mücadele verecek olan Gareth Bale ve arkadaşları, 29 Kasım'da İngiltere sınavına çıkacak.