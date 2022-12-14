Dünya Kupası'nda hayatını kaybeden işçilerin sayısı yükselmeye devam ediyor.

2022 Dünya Kupası'nda bir güvenlik görevlisi, Lusail Stadyumu'ndan düşmesinin ardından hayatını kaybetti.

Dünya Kupası organizasyon organı olan Teslimat ve Miras Yüksek Komitesi, Katar'daki Lusail Stadyumu'ndan düşen kişinin bir göçmen işçi olduğunu açıkladı.

24 yaşındaki Kenyalı John Njue Kibue, Arjantin'in cumartesi günü Hollanda'ya karşı kazandığı çeyrek final galibiyetinin ardından stadyumun sekizinci katından düşerek hayata gözlerini yumdu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kibue, daha sonra Hamad hastanesine kaldırıldı. Ancak, olayın ardından üç gün geçtikten sonra yaşamını yitirdiği doğrulandı.

Ne söylendi?

SC'den yapılan açıklamada, "10 Aralık Cumartesi günü, Lusail Stadyumu'nda güvenlik görevlisi olan John Njau Kibue, iş başındayken ciddi bir düşüş yaşadı.

"Sağlık ekibinin tüm çabalarına rağmen, hayatını kaybettiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz.

"3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 13 Aralık Salı günü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesinin ardından Kibue'nin yakınlarına haber verildi.

"Katar'ın turnuva organizatörleri, düşüşe neden olan koşulları araştırıyorlar ve soruşturmanın sonucuna kadar daha fazla bilgi sağlayacaklar" denildi.

"Adalet istiyoruz"

Kibue'nin kız kardeşi Ann Wanjiru, CNN'e yaptığı açıklamada, yaşanan trajik olayla ilgili açıklama istediklerini söyledi.

“Adalet istiyoruz. Ölümüne neyin sebep olduğunu öğrenmek istiyoruz" dedi ve ekledi:

"Nereden düştüğünü gösteren bir fotoğraf göndermediler veya bize başka bir bilgi vermediler."

Kibue'nin ölümü, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Dünya Kupası grup aşamasında antrenman sahasında bir forklift kazasında bir göçmen işçinin öldüğünün bildirilmesinden sadece bir hafta sonra yaşandı.