Arjantin milli takımı, önümüzdeki Pazar günü İspanya ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası finaline, iki takımın Dünya Kupası tarihindeki tek karşılaşmasında elde ettiği tarihsel üstünlükle giriyor.

Bu karşılaşma, 13 Temmuz 1966 tarihinde, İngiltere’nin Birmingham kentindeki Villa Park Stadyumu’nda, İkinci Grup maçları kapsamında oynanmıştı.

Gollü bir ilk yarıdan sonra, 65. dakikada forvet Luis Artem Arjantin adına skoru açtı, ancak José Martínez “Perry” sadece iki dakika sonra İspanya adına beraberliği sağladı. Bununla birlikte, Artem 79. dakikada ikinci golünü atarak ülkesini değerli bir zafere taşıdı.

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Bu galibiyet, Arjantin'in çeyrek finale yükselmesinde belirleyici bir rol oynadı; Arjantin, grup aşamasını Batı Almanya'nın ardından ikinci sırada tamamlarken, İspanya ise turnuvaya ilk turda veda etti.

Ancak Tango Dansçıları’nın 1966 Dünya Kupası’ndaki serüveni uzun sürmedi; çeyrek finalde İngiltere’ye (1-0) yenildiler ve ev sahibi takım şampiyonluğa doğru yoluna devam etti.

60 yıl sonra, Arjantin ve İspanya arasındaki karşılaşma Dünya Kupası finalinde yeniden sahneleniyor. Çarşamba akşamı, Latin Amerika ekibi yarı finalde İngiltere’yi 2-1 mağlup ederken, İspanya ise Fransa’yı 2-0 yenerek finale yükseldi.