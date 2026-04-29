Dünya Kupası katılımı tehlikeye girdi: Paris Saint-Germain, Hakimi'nin ardından bir oyuncuyu daha kaybetti

Achraf Hakimi'nin ardından Lucas Chevalier de şimdilik kadro dışı kaldı. RMC Sport'un haberine göre, Paris Saint-Germain'in kalecisi Çarşamba günü antrenmanda sağ uyluk kasında sakatlık geçirdi ve Dünya Kupası'nı kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya.

Chevalier, teknik direktör Luis Enrique'nin Matvey Safonov'u tercih ettiği PSG'de aylardır ikinci kaleci konumunda. Salı günü Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finalinde de Chevalier yedek kulübesinde kalmak zorunda kalmıştı.

Bir gün sonra, yaz transferi için antrenmanda işler ters gitti. PSG, Chevalier'in önümüzdeki haftalarda uyluk tedavisi göreceğini açıkladı. RMC Sport ise bir adım daha ileri giderek sezonun geri kalanını çizin altına çizdi.

Sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'na katılımı ciddi şekilde tehlikeye girdi. Geçen yaz Lille OSC'den 50 milyon avroya transfer edilen kaleci, ritim eksikliğine rağmen son milli maç döneminde "normal" bir şekilde Fransa kadrosunda yer almıştı.

Chevalier, Manchester City'ye transfer olan Gianluigi Donnarumma'nın yerini doldurmak üzere PSG'de sezona ilk 11'de başladı. Ancak 24 yaşındaki Fransız oyuncu beklentileri karşılayamadı ve Ocak ayında ilk 11'deki yerini kaybetti.

Şimdi Chevalier'in Dünya Kupası'na kadar zamanında forma girebilecek mi olduğu ve milli takım teknik direktörü Didier Deschamps'ın onu Dünya Kupası kadrosundaki üç kaleciden biri olarak görüp görmeyeceği büyük bir soru işareti. Bu haber, LAFC kalecisi Hugo Lloris'in (39) üçüncü kaleci olarak kadroda yer almak istediğini açıklamasının hemen ardından geldi.

Her şey, AC Milan'ın yıldızı Mike Maignan'ın önümüzdeki yaz Fransa milli takımının kalesini koruyacağına işaret ediyor. Stade Rennes'ten Brice Samba da kadroda yer almak için iyi bir şansa sahip. Lloris'in yanı sıra, Chevalier'e gelen kötü haberin ardından Guillaume Restes (Toulouse) ve Alphonso Areola (West Ham United) gibi isimler de kadroda yer almayı umut edebilir.