Dünya Kupası kahramanı Vozinha, 40 yaşında bile oldukça sansasyonel bir transfer gerçekleştirebilir

Portekizli Record gazetesi, Inter Miami’nin Vozinha’ya “büyük ilgi” duyduğunu bildirdi. 40 yaşındaki kaleci şu anda serbest oyuncu statüsünde.

Bir dizi muhteşem kurtarışla takımını İspanya karşısında 0-0 berabere tutmayı başaran Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası kahramanı, ilgi eksikliği çekmiyor.

92 kez milli forma giyen oyuncu, David Beckham’ın kulübünde iyi bir izlenim bırakmış durumda. Kulüp henüz bir teklifte bulunmamış olsa da, anlaşma kısa sürede sonuçlanabilir.

Vozinha, Portekiz'in Chaves takımından ayrıldığından beri kulüpsüz durumda ve bu nedenle istediği yere imza atabilir.

Transfer gerçekleşirse, Casemiro, Luis Suarez, Jordi Alba ve Lionel Messi ile birlikte forma giyecek. Geçen Cuma günü Dünya Kupası son 16 turunda Messi'nin takımıyla karşı karşıya gelmişti.

O maçta da Vozinha birkaç muhteşem kurtarış sergiledi, ancak bu yeterli olmadı. 120 dakikalık mücadelenin ardından Arjantin, Afrika ülkesini 3-2 mağlup etti.

Vozinha, İspanya karşısında sergilediği kahramanlık performansının ardından bir anda dünya çapında ünlendi. Birkaç gün içinde Instagram’daki takipçi sayısı 25.000’den 25 milyona çıktı.