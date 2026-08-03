Dünya Kupası kâbusunun ardından: Flick'in gizli silahı İngiltere'de tamamlanıyor

Fermín López, İngiltere'deki "St. George's Park" tesislerinde şu anda süren ve 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında yapılan Barcelona kampında yüksek fiziksel ve teknik hazırbulunuşluk sergilemesinin ardından, sahalara dönüş programının son aşamalarına girdi.

Endülüslü orta saha oyuncusu, geçtiğimiz 27 Temmuz'da İngiltere'ye giden takım kadrosundaki en büyük sürprizlerden biriydi; antrenmanlarda geçtiğimiz mayıs ayında La Liga'daki Real Betis karşılaşmasında sağ ayağının parmağında, özellikle beşinci ayak tarağında yaşadığı kırıktan tamamen iyileştiğini kanıtladı.

Tam uyum ve yüksek tempo

Kendisini sahalardan uzak tutan ve Dünya Kupası'na katılmasını engelleyen bir ameliyat geçirdikten sonra, López dönüş yolculuğuna kademeli olarak başladı. Sant Joan Despí'deki "Joan Gamper" spor tesislerinde hafif fiziksel seanslarla süreci başlatan oyuncu, Barcelona kafilesinin İngiltere topraklarına varmasının hemen ardından takımla birlikte toplu antrenmanlara tam olarak katıldı.

23 yaşındaki oyuncu, antrenman yükünü mükemmel bir şekilde kaldırıyor; tüm seanslara hızlı bir tempo ve yüksek bir seviyede katılıyor. Bu da fiziksel ve teknik formunu tamamen geri kazandığını doğruluyor. Dünya Kupası'ndan uzak kalması üzerinde büyük bir psikolojik iz bırakmıştı ve şu anda en iyi haliyle geri dönmek için var gücüyle çalışmasının nedeni de bu.

İtalya'da beklenen dönüş

Hansi Flick'in liderliğindeki teknik ekibin planına göre, İspanyol millî oyuncunun Barcelona'nın İtalya'da Udinese ve Nottingham Forest'a karşı oynayacağı üçlü turnuva kapsamındaki bir sonraki hazırlık maçında oyun süresi alması bekleniyor.

Flick, Fermín'i La Liga'nın başlangıcına hazır hale getirmek gibi net bir hedef koyuyor; Barcelona yeni sezona 23 Ağustos'ta Elche ile oynayacağı karşılaşmayla başlayacak. Bununla birlikte, oyuncunun sahaya çıkması ilerleme durumuna ve sağlık durumuna bağlı kalacak; zira Alman teknik adam onun dönüşünü hiçbir şekilde acele ettirmek niyetinde değil.

Flick'in hesaplarında önemli bir koz

"La Masia" akademisinin yetiştirmesi Fermín López, 2025-2026 sezonunda ortaya koyduğu, özellikle sezonun son metrelerindeki muhteşem performansın ardından Flick'in projesinde önemli unsurlardan biri olarak görülüyor.

Oyuncu, çok yönlülüğüyle öne çıkıyor; merkez orta saha oyuncusu, oyun kurucu ve kanat oyuncusu olarak oynayabiliyor. Ayrıca ceza sahasına ulaşabilme yeteneği, yüksek savunma çalışma oranı, büyük hırsı ve hatlar arasında bağlantı kurma ile savunmaları kırma becerileri de dikkat çekiyor.