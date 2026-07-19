Dünya Kupası finaliyle eş zamanlı olarak… Mbappé, dikkat çeken bir davranışıyla tartışma yarattı

Fransız yıldız Kylian Mbappé, Arjantin ile İspanya arasındaki Dünya Kupası finali sırasında tartışmalı bir hareketle sosyal medyayı çalkaladı.

"Sport" gazetesi, gazeteci Javi Hoyos'un aktardığına göre, Mbappé'nin İspanyol aktris Esther Expósito'nun Les Bleus forması giydiği bir fotoğrafı yanlışlıkla paylaştıktan birkaç saniye sonra hızla sildiğini bildirdi.

Fransız milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenini dördüncü sırada tamamlamasının ardından Mbappé, rekabet ortamından biraz uzaklaşarak yakınlarıyla vakit geçirmeye karar verdi.

"Sport" gazetesi, Mbappé'nin resmi olarak açıklanmamış partneri Esther Expósito ile birlikte dinlenmeye gittiğini ve orada sosyal medyayı çalkalayan bir hata yaptığını belirtti.

Mbappé, hesabından, Fransız milli takım forması giyen ve kendi numarasını taşıyan İspanyol aktrisle çekilmiş bir fotoğraf paylaştı, ancak kısa süre sonra silmek zorunda kaldı. Yine de bazı takipçiler, paylaşım silinmeden önce ekran görüntüsünü almayı başarmıştı.

Fotoğraf, Mbappé’nin hesabında sadece 27 saniye boyunca göründü, ancak bu süre, ikili daha önce ilişkilerini resmi olarak açıklamamış olsalar da, Mbappé’nin Ester Expósito ile olan bağını doğrulamak için yeterliydi.

İkili, geçtiğimiz dönemde Madrid sokaklarında el ele tutuşurken görülmüş ve bu da söylentileri güçlendirmişti.

Gazeteci Javi Huios, Instagram hesabı üzerinden olayın ayrıntılarını paylaşarak, “Mbappé, Esther’in Fransa milli takım forması giydiği bir fotoğraf paylaştı. Bu sürpriz bir durumdu; fotoğraf sadece birkaç saniye yayında kaldı, ancak biri bana özel mesajla gönderdi” dedi.

Huyos, “Belki de fotoğraf ‘yakın arkadaşlar’ listesine özeldi, ancak yanlışlıkla herkese yayınladı. Bu, onunla paylaştığı ilk fotoğraftı ve formada Mbappé’nin numarasının yer aldığı eğlenceli ve komik bir fotoğraftı” diye ekledi.