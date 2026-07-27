Slovenyalı hakem Slavko Vinčić, ABD'nin New Jersey eyaletinde İspanya ile Arjantin arasında oynanan 2026 Dünya Kupası finalini yönettikten sonra uluslararası hakemlik kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Böylece en üst düzeyde geçirdiği 16 sezonun ardından, Avrupa'nın en dikkat çekici hakemlik kariyerlerinden birine perde inmiş oldu. Vinčić, son dünya turnuvasında en iyi hakem unvanını da kazanmıştı.

Haberi resmi internet sitesindeki bir açıklamayla duyuran Sloven Futbol Federasyonu, 46 yaşındaki Vinčić'in spor dünyasının en önemli maçını yöneterek taçlandırdığı profesyonel kariyerini noktalamaya karar verdiğini doğruladı. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu ise kendisine 2026 Dünya Kupası'nın en iyi hakemi unvanını verdi.

Olağanüstü başarılarla dolu bir kariyer

Vinčić, spor dünyasının en önemli maçını yöneterek tarihin en iyi hakemlerinden biri olarak konumunu pekiştirdi. Dünya Kupası finali; UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finallerini de yöneten, ayrıca 4 Avrupa Uluslar Şampiyonası'nı yönetmek üzere seçilen bir hakemin kariyerinin adeta zirvesi oldu. Bu, ulaştığı olağanüstü düzeyi yansıtan nadir bir başarıydı.

Slovenyalı hakemin, Avrupa kıtasında ve uluslararası arenada en üst düzeyde bir buçuk on yılı aşan kariyerinin ardından, ülkesinde resmi bir törenle onurlandırılması ve Sloven Hakemler Federasyonu tarafından tarihinin en iyi hakemi olarak kabul edilmesi bekleniyor.

Olağanüstü bir kariyer için ideal bir final

İspanya'nın uzatmaların ardından Arjantin'i 1-0 yendiği 2026 Dünya Kupası final maçı, uzun yıllar boyunca kesin kararları sayesinde saygınlığını kabul ettirmeyi başaran bu hakemin kariyerindeki seçkin bir bölümün sonunu temsil ediyor.