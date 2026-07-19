Gözler, bugün Pazar günü Arjantin ile İspanya arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak olan New Jersey’deki “MetLife” Stadyumu’na çevrilmiş durumda. Bu merakla beklenen karşılaşmada, Dünya Kupası şampiyonu ile Avrupa şampiyonu karşı karşıya gelecek.

Maçın başlama düdüğü yaklaşırken, iki takımın kadroları da netleşmeye başladı. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni ve İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente’nin, takımlarını finale taşıyan aynı oyunculara güvenmesi bekleniyor.

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Katalan “Sport” gazetesine göre, iki takımın maçtaki muhtemel kadroları şu şekilde olacak:

İspanya:

Kaleci: Unai Simón.

Defans: Pedro Porro, Pau Kubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella.

Orta saha: Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo.

Forvet: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena.

Arjantin:

Kaleci: Emiliano Martínez.

Defans: Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.

Orta saha: Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister.

Forvet: Giuliano Simeone, Lionel Messi, Julian Alvarez.

Bu doğrultuda, İspanyol gazete, De la Fuente’nin Fransa’yı 2-0 yenen ilk on birini değiştirmeyeceğini öngörürken, Scaloni’nin ise tek bir değişiklik yapacağını ve Gonzalo Montiel’i sağ bek pozisyonunda, takım arkadaşı Nahuel Molina’nın yerine oynatacağını tahmin ediyor.