Dünya Kupası finali, Trump ve Infantino’ya karşı bir protesto platformuna dönüştü

Dünya Kupası finali atmosferi, İspanya ile Arjantin arasında beklenen rekabetle sınırlı kalmadı; tribünlere de sıçradı. Binlerce taraftar, ABD Başkanı Donald Trump ve Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino’yu hedef alan dikkat çekici bir protesto eylemi düzenlemeye hazırlanıyor. Bu sahne, dünya şampiyonu ilan töreninin önünü kesebilir.

Futbolseverler, Dünya Kupası finalinin New York/New Jersey Stadyumu’nda oynanmasıyla eş zamanlı olarak Trump ve Infantino’ya karşı alışılmadık bir protesto kampanyası başlattı.

Suudi Arabistan’ın “El Şark El Awsat” gazetesi, stadyuma giden taraftarlara kırmızı kartların dağıtıldığını ve bu adımın ABD Başkanı ile FIFA Başkanı’na doğrudan bir protesto mesajı iletmeyi amaçladığını bildirdi.

Kampanyanın organizatörleri, Trump ve Infantino’nun kazanan milli takımın ödüllendirilme törenine katılması ve kupayı şampiyon takımın kaptanına teslim etmeleri planlandığı için, taraftarların Dünya Kupası ödül töreniyle eş zamanlı olarak kırmızı kartları kaldırmasını umuyor.

Kırmızı kartların üzerinde, “Final Red Card” adlı platforma yönlendiren bir QR kodu yer alıyor. Bu platformda, taraftarlara ödül töreni sırasında kartları ne zaman kaldırmaları gerektiğine dair talimatlar bulunuyor.

Platformun web sitesinde, futbol maçlarında kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini taklit ederek, “İncelemenin ardından, siyasi yolsuzluk ve başkanlık görevinin kötüye kullanılması nedeniyle karar şudur: Kırmızı kart!” ifadesi yer aldı.

Bu kampanya, son iki hafta içinde Trump ve Infantino’ya yönelik geniş çaplı eleştirilerin ardından geldi. Bu eleştiriler, kırmızı kart görmesine rağmen cezası kaldırılan Amerikalı forvet Fularin Balugun’un, 16 turunda Belçika ile oynanan maçta forma giyebilmesini sağlayan karara yönelikti.

Bu karar, modern Dünya Kupası tarihinde bir emsal teşkil etmesi nedeniyle büyük tartışmalara yol açtı; özellikle de Trump’ın Infantino ile yaptığı telefon görüşmesiyle aynı zamana denk gelmesi, kararın alınma koşullarına ilişkin soru işaretlerine yol açtı. Her ne kadar FIFA Başkanı, bu görüşmenin cezasının kaldırılması üzerinde hiçbir etkisi olmadığını vurgulasa da.

Balugun, Seattle’da oynanan Belçika maçında sahaya çıktı, ancak maçın gidişatını değiştiremedi. ABD milli takımı 4-1’lik ağır bir yenilgiye uğradı ve Balugun’un oynama kararına ilişkin tartışmalar sürerken, turnuvadan son 16 turunda elendi.