Dünya Kupası bir kez daha Katar'da düzenlenebillir

Katar, Dünya Kupası ve Asya Kupası gibi büyük turnuvalara ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Katar, Dünya Kupası deneyimini sürdürmek istiyor

Asya Kupası'na üçüncü kez ev sahipliği yapacaklar

İvmeyi yükseltmek istiyorlar

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar, Japonya ve Güney Kore'nin ardından bu turnuvaya ev sahipliği yapan üçüncü Asya ülkesi olmuştu. Şimdi ise 1988 ve 2011'den sonra üçüncü kez Asya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hedefleri ise daha fazla turnuvanın ev sahibi olmak.

NE SÖYLENDİ? 2023 Asya Kupası Yerel Organizasyon Komitesi CEO'su Jassim Abdulaziz Al-Jassim şunları söyledi: "Dünya Kupası'ndaki ivmeyi yükseltmemiz gerekiyor. Eminim taraftarlar Doha'daki atmosferi çok sevdiler ve tekrar gelmek isteyecekler. Asya Kupası'na da Katar'ın ev sahipliği yapması doğru bir karar diye düşünüyorum. Ama bu Katar'ın ev sahipliğindeki son turnuva değil. Yine devam edecek. Herkes Katar'a gelmek ister.

BÜYÜK RESİM: Jassim Al-Jassim'e göre Katar ilerleyen yıllarda Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya devam edecek.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

AFC Asian Cup LOC