Al Ahli'nin Hollandalı teknik direktörü Marino Bosiç, takımının dalgalı sonuçlarının düşüşe işaret ettiği görüşüne karşı çıktı. Bosiç, son dönemde takımın performansını etkileyen başlıca etkenlerin yoğun maç takvimi ve yorgunluk olduğunu vurguladı. Bu açıklamalar, Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında yarın cumartesi oynanacak Al Taawoun maçı öncesinde geldi.

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Bosiç'in açıklamaları hassas bir döneme denk geldi. Al Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te iki golle öne geçmesine rağmen Katar ekibi Al Shamal'a 2-3 yenilerek can sıkıcı bir mağlubiyet aldı. Bu sonucun ardından Hollandalı teknik adama yönelik eleştiriler yeniden alevlendi, takımın teknik istikrarını koruyup üst üste galibiyetler alıp alamayacağına dair soru işaretleri de arttı.

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Maç öncesi basın toplantısında Asharq Al-Awsat gazetesinin Al Ahli'nin güçlü performanslarını ve galibiyetlerini sürdürememesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Bosiç, takımın art arda olumlu sonuçlar aldığı dönemleri hatırlattı. Hollandalı teknik adam, daha önce üst üste beş maç, başka bir dönemde ise üst üste dört maç kazandıklarını belirtti.

Bosiç, kayıpları açıklamak için Bayern ve PSG'yi örnek gösterdi

Hollandalı çalıştırıcı, üç günde bir maça çıkmanın oyuncular üzerinde büyük bir fiziksel yük oluşturduğunu söyledi ve futbolda sonuçların her zaman öngörülemeyeceğini ifade etti. Bosiç, Al Shamal yenilgisini de yorgunluk ve şans faktörlerine bağladı.

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Bosiç, Avrupa'nın büyük kulüplerinin yaşadıklarını örnek göstererek Bayern Münih ve Paris Saint-Germain'in de maçlarında puan kaybettiğine dikkat çekti. Böylece puan kaybetmenin ya da mağlup olmanın güçlü takımlar için bile olağan olduğunu vurgulamaya çalıştı.

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Bosiç ayrıca Al Ahli'nin son sonuçların yarattığı baskıya teslim olmak yerine galibiyetlere geri dönmek ve bu süreci aşmak için sıkı çalışmayı sürdüreceğini ve kendi yeteneklerine olan inancını koruyacağını ekledi.

Al Ahli'nin bu sezonki performansı hakkında ne dedi?

Al Ahli'deki çalışmalarını savunan Bosiç, göreve geç geldiğini ve takımın hazırlık kampında bulunmadığını hatırlattı. Buna rağmen şu ana kadar elde edilen sonuçları olumlu bulduğunu ve harcanan emeğin karşılığı olduğunu düşündüğünü söyledi.

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Teknik adam, Roshn Suudi Ligi'nde Al Nassr'ı 3-1 yendikleri son maçı da hatırlattı. Güçlü bir rakibe karşı alınan bu galibiyetin takımın ortaya koyduğu oyuna dair inancını pekiştirdiğini belirten Bosiç, Al Ahli'nin katıldığı tüm kulvarlarda hâlâ iddialı olduğunun altını çizdi.

Al Taawoun'un gücüne karşı uyarı

Bosiç, önlerindeki maçın zorlu geçeceği uyarısında bulundu. Al Taawoun'un ligde sonuç anlamında iyi bir dönemden geçtiğini ve AFC Şampiyonlar Ligi 2'de de mücadele ettiğini vurgulayan Bosiç, bunun rakibin kadrosunda nitelikli oyuncular bulunduğunu ve rakiplerine tehlike yaratabildiğini gösterdiğini söyledi.

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Maç öncesindeki verilere göre Al Ahli, Roshn Suudi Ligi'nde 24 puanla dördüncü sırada yer alırken Al Taawoun 5 puanla 17. sırada bulunuyor. Bu tablo, Cidde ekibinin üç puanı almak ve teknik direktörü üzerindeki baskıyı hafifletmek için saha avantajını ve aradaki teknik farkı iyi kullanması gerektiğini gösteriyor.