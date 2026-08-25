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Al Riyadh vs Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Dünya devinin kadrosunda iki değişiklik: Ronaldo, Al-Ittifak karşısında Al-Nassr'a liderlik ediyor

Al-Ettifaq - Al Nassr FC
Al-Ettifaq
Al Nassr FC
Premier Lig
C. Ronaldo
Suudi Arabistan
Portekiz

Avustralyalı Ange Postecoglou yönetimindeki Al Nassr'ın teknik ekibi, Suudi Roshn Ligi'nin üçüncü haftasında bu akşam oynanacak Al Ettifaq maçının ilk on birini açıkladı.

Al Nassr'ın ilk on biri, geçen hafta Al Riyadh karşısındaki maça göre az da olsa değişikliğe uğradı.

En dikkat çeken değişiklik ise Al Nassr'ın ileri uçta Cristiano Ronaldo'yu Samu Costa ile birlikte ilk on birde sahaya sürmesi oldu. Böylece Abdullah el-Khaibari ve Abdullah el-Hamdan ilk on birden çıktı.

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Al Nassr'ın Al Ettifaq maçındaki ilk on biri şu şekilde oldu: 

Kaleci: Bento.

Premier Lig
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Premier Lig
Al-Ettifaq crest
Al-Ettifaq
ALI
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR

Savunma: Nawaf Boushal, Abdulelah el-Amri, Inigo Martinez, Salem el-Necdi.

Orta saha: Angelo Gabriel, Kingsley Coman, Joao Felix.

Hücum: Samu Costa, Cristiano Ronaldo, Sadio Mane.




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