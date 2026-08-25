Avustralyalı Ange Postecoglou yönetimindeki Al Nassr'ın teknik ekibi, Suudi Roshn Ligi'nin üçüncü haftasında bu akşam oynanacak Al Ettifaq maçının ilk on birini açıkladı.

Al Nassr'ın ilk on biri, geçen hafta Al Riyadh karşısındaki maça göre az da olsa değişikliğe uğradı.

En dikkat çeken değişiklik ise Al Nassr'ın ileri uçta Cristiano Ronaldo'yu Samu Costa ile birlikte ilk on birde sahaya sürmesi oldu. Böylece Abdullah el-Khaibari ve Abdullah el-Hamdan ilk on birden çıktı.

Al Nassr'ın Al Ettifaq maçındaki ilk on biri şu şekilde oldu:

Kaleci: Bento.

Savunma: Nawaf Boushal, Abdulelah el-Amri, Inigo Martinez, Salem el-Necdi.

Orta saha: Angelo Gabriel, Kingsley Coman, Joao Felix.

Hücum: Samu Costa, Cristiano Ronaldo, Sadio Mane.











