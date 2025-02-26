Dünya devi, Arda Güler için çıldırdı! Servet ödeyecekler...

Dünyanın en büyük devlerinden biri, Real Madrid'de forma giymekte zorlanan Arda Güler için kesenin ağzını açmış durumda.

İspanya LaLiga devi Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in durumu bu sezon Türkiye'de yakından takip edilmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'nin eski yıldızının son dönemde forma şansı bulamıyor olması, Türk medyasında Carlo Ancelotti'ye yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu.

Tam bu esnada İspanyol basınında, milli yıldız Arda Güler ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Haberin devamı aşağıda

Bayern Münih'ten Arda Güler bombası

Real Madrid'de süre bulmakta zorlanan milli yıldız Arda Güler ile ilgili İspanyol basınına çılgın bir iddia düştü.

Todofichajes'te yer alan habere göre; Bayern Münih, gelecek sezon Arda Güler'i renklerine bağlamak için 50 milyon Euro'yu gözden çıkarttı.

Asıl hedefi Florian Wirtz olan Alman Panzeri, oyuncunun Manchester City'e daha yakın olmasından ötürü rotasını Arda'ya çevirdiği aktarıldı.

Baverya ekibi, Real Madrid forması ile bu sezon yalnızca 967 dakika sahada kalabilen ve Ancelotti tarafından ikinci planda tutulan 20 yaşındaki yetenekli oyuncuya daha fazla sorumluluk verebileceği bir proje sunarak fırsattan yararlanmak istiyor.

Fenerbahçe de para kazanacak

Teknik direktör Vincent Kompany'nin milli yıldızımızı 4-2-3-1 sisteminde Jamal Musiala ve Michael Olise ile birlikte, Harry Kane'in arkasında oynatmayı planladığı öne sürüldü.

Real Madrid'in ise oyuncunun ayrılığına tamamen kapıyı kapatmadığı ve 50 milyon Euro'yu iyi bir fiyat olarak görebileceği aktarıldı.

Transferin 50 milyon Euro karşılığında gerçekleşmesi durumunda, Fenerbahçe'nin kasasına %20 pay anlaşması sebebiyle 10 milyon Euro girecek.