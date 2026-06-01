Dumfries, sözleşmesindeki madde sayesinde birdenbire hayallerindeki transferi gerçekleştirebileceğini umut etmeye başladı

Denzel Dumfries, Real Madrid'in radarında açıkça yer alıyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, İspanyol devinin bu yaz yeni bir sağ bek transfer etmek istediğini ve 30 yaşındaki Dumfries'in en güçlü adaylardan biri olduğunu bildiriyor.

Real Madrid'in yeni bir sağ bek arayışı, Dani Carvajal'ın ayrılışıyla bağlantılı. 34 yaşındaki kaptan, 22 yıllık hizmetin ardından Mayıs ayında kulüpten ayrıldı.

Dumfries, Inter'deki sözleşme durumu nedeniyle ilgilenen kulüpler için daha da cazip hale geliyor. Sağ bek oyuncusunun sözleşmesinde sınırlı bir serbest kalma maddesi bulunduğu ve bu sayede bu yaz 25 milyon euro karşılığında Milano'dan ayrılabileceği söyleniyor.

Dumfries, son aylarda sık sık Inter'den ayrılacağı yönünde haberlere konu oldu ve FC Barcelona, Liverpool ve Manchester United gibi kulüplerle adı anıldı.

Romano'ya göre Real Madrid, savunmanın sağ kanadı için çeşitli adayları değerlendiriyor. Dumfries'in yanı sıra Tottenham Hotspur'dan Pedro Porro da "Los Blancos" kulüp yönetimi tarafından ciddi olarak değerlendirilen seçeneklerden biri olarak gösteriliyor.

Romano'nun haberlerinde Iván Fresneda'nın adı da geçiyor. Sporting Portugal'ın 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu, yakın zamanda Real Madrid'in scoutları tarafından izlenmiş.

Şu an için Dumfries, Hollanda milli takımıyla yaklaşan Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Inter ile olan sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor.