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Denzel Dumfries, Hollanda'nın Uluslar Ligi'nde Almanya'ya karşı aldığı utanç verici 5-0'lık yenilginin ardından öfkeli. Kaptan, maç sonrasında NOS'a "Bu, takım olarak başarısızlıktı. Bu akşam çok kötü oynadık" diyerek tepkisini gösterdi.

Kaleci Bart Verbruggen, Berlin'de Almanya'nın beşinci golünün ardından Hollandalı oyuncuları bir araya topladı. Dumfries, "Elbette birbirimize öfkeliydik. Böyle bir şey olmamalı ve bunu birbirimize söyledik" diye açıkladı.

"Hayal kırıklığı vardı ama devam etmek zorunda olduğunuz için odaklanmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir durumda birbirimize tutunmaya çalışıyoruz ama bu zor. İkili mücadelelerde çok yumuşaktık, çok fazla boşluk bıraktık ve bu da onları geçiş hücumlarında tehlikeli kıldı" diyen sağ bek, Hollanda'nın performansı karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti.

Oysa cuma günü Yunanistan karşısında alınan 7-0'lık galibiyetin ardından Hollanda Milli Takımı çevresinde büyük bir coşku vardı. "Böyle bir galibiyetten sonra o iyi hissi sürdürmek istiyorsunuz ama aynı çizgide devam edemedik. Performansımız yeterli değildi."

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Dumfries, Almanya karşısındaki kendi performansını da eleştirdi. "İlk golde biraz fazla geriye çekildim ve bu yüzden o (Derry Scherhant, editörün notu) çok fazla alan buldu. Sağ ayağını kullandığını biliyorum. Böyle bir şey olmamalı. Bu konuda kendime karşı her zaman çok dürüstüm."

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Hayal kırıklığı yaşayan Dumfries, "Daha önce de söylediğim gibi, büyük bir hayal kırıklığı vardı. Bir noktadan sonra hatlar arasındaki mesafeyi kısa tutmaya çalıştık. Ama iyi değildik. Almanya deplasmanı gerçekten çok zor" dedi.

Dumfries, Almanya karşısında kaptanlık pazubandını taktı. İlk tercih olan Virgil van Dijk ve yedek kaptan Frenkie de Jong, sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

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Real Madrid'in sağ beki, Hollanda formasıyla şu ana kadar 82 millî maça çıktı. 30 yaşındaki savunmacı, Hollanda Milli Takımı'ndaki ilk maçına 2018'de çıktı ve yıllardır takımın değişmez isimlerinden biri.