Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında yarın salı günü Spotify Camp Nou'da Aston Villa'yı konuk edecek.

Barcelona, Avrupa'daki bu turnuvanın ilk 3 haftasında kalesini gole kapatmayı başaramadı ve şu ana kadar 6 gol yedi.

Sport gazetesi, kaleci Joan Garcia'nın bu maça çifte bir zorlukla çıktığını aktardı: Bunlardan ilki Alaves karşısında son dakikalarda yediği golün yarattığı hayal kırıklığını üzerinden atmak, diğeri ise Şampiyonlar Ligi'nde kalesini sarsan gol serisine son nokta koymak.

Joan Garcia, üç direk arasında iyi performanslar sergiliyor; ayrıca savunma hattının arkasına atılan topları uzaklaştırmak için ceza sahasından çıkışlarında tetikte ve hızlı olduğunu gösteriyor.

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Barcelona, İspanya Ligi'nde oynadığı 11 maçta yalnızca 4 kez kalesini gole kapatabildi; bunların 3'ü ilk dört haftada gerçekleşti.

Teknik direktör Hansi Flick'in ekibi, geçtiğimiz 9 Eylül'den bu yana Joan Garcia'nın kalesini yalnızca bir kez gole kapatmayı başardı; bu da Spotify Camp Nou'da Getafe karşısında olmuştu.

Esport 3 kanalına verdiği bir röportajda bu konu kendisine sorulduğunda Joan Garcia, Alaves karşısındaki rahat galibiyeti bir miktar hayal kırıklığıyla tamamladığını gizlemedi.

"Tüm kaleciler size aynı şeyi söyleyecektir: Kalelerini gole kapatmak isterler." dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Ancak sonuçta en önemli şeyin galibiyet almak olduğunu biliyoruz. Bunun gol yemeden olması daha iyi, fakat asıl önemli olan üç puanı toplamak."

Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 18 maçta en az bir gol yediğini hatırlatmakta fayda var. Takım, turnuvada 2025 Nisan ayının başından bu yana, yani tam olarak Borussia Dortmund karşısındaki çeyrek final ilk maçından beri kalesini gole kapatmayı başaramadı. Ayrıca geçen sezon da oynadığı hiçbir Avrupa maçında rakiplerinin gol atmasını engelleyemedi.