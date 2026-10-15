Dugarry: Paris Saint-Germain diğer tüm takımlardan çok daha güçlü

Fransa Milli Takımı'nın eski yıldızı Christophe Dugarry, Paris Saint-Germain'in performansından, özellikle de Manchester City karşısındaki ilk yarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu bölümü "muhteşem" ve "hayal ürünü" olarak nitelendirdi.

Paris Saint-Germain, Avrupa arenasında bu sezonun ilk gerçek sınavını, çarşamba akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi deplasmanda 4-2 yenerek geçti.

"RMC" radyosundaki "After Foot" programında Paris Saint-Germain oyuncularının performansını öven Dugarry şöyle konuştu: "İlk yarı muhteşemdi, neredeyse bir hayal gibiydi; her zaman olduğu gibi olağanüstü bir teknik kaliteyle. Paris Saint-Germain, sezon başından bu yana performansı vasat olsa bile, karar anı geldiğinde her takımı yenebileceği mesajını veriyor."

Christophe Dugarry bu maçta Manchester City'yi "bütünlükten uzak" bulmasına rağmen, Paris Saint-Germain'in gücünden etkilendiğini belirtti.

Açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Güçlü bir şekilde baskı kurup daha fazla çaba harcadıkları anda maçın gidişatını değiştirebileceklerini hissediyoruz. İkinci yarıda biraz zorlandılar, ama bu sanırım biraz gevşemelerinden ve aynı ölçüde çaba göstermemelerinden kaynaklandı. Diğer bütün takımlardan çok daha güçlüler ve bu da herkese verdikleri güçlü bir mesaj."

2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçında Slovan Bratislava'yı 6-1 gibi farklı bir skorla yendikten sonra Paris Saint-Germain, üst üste ikinci galibiyetini elde ederek grup aşaması sıralamasındaki liderliğini korudu.

Paris Saint-Germain liderliği Barcelona ile paylaşıyor. Paris ekibi, bu sezonun merakla beklenen üçüncü maçında önümüzdeki salı günü Barcelona'yı Prens Parkı Stadı'nda karşılayacak ve bu karşılaşma, Paris ekibinin gücünü sınamak için bir başka fırsat olacak.



