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Julian AlvarezGetty Images

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Dugarry, Alvarez'e ateş püskürdü: Ahmak ve aptalsın, caydırıcı bir ceza alacaksın!

Transfers
C. Dugarry
J. Alvarez
Barcelona
Atletico Madrid
Fransa
Arjantin
İspanya

Fransa'nın eski yıldızından son derece sert eleştiriler

Fransa'nın eski yıldızı Christophe Dugarry, Atletico Madrid'in Arjantinli forveti Julian Alvarez'i, bu yaz Barcelona'ya transfer olma yönündeki güçlü isteği nedeniyle "aptal" olarak nitelendirdi.

Alvarez, Arjantin ile 2026 Dünya Kupası'na katıldığı sırada Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini açıkladı ve Blaugrana'ya transfer olmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Diğer yandan Atletico Madrid, Alvarez'in hizmetlerine sıkı sıkıya sarılıyor ve onu Katalan kulübüne bırakmayı reddediyor; durum iki kulüp arasında askıda kalmaya devam ediyor.

Dugarry ise eski Milan ve Barcelona forveti Alvarez'e sert çıkarak onu aptal ve budala olarak nitelendirdi.

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Dugarry, RMC kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Oyuncu ve temsilcileri aptal. Nasıl olur da 'Kulüpten ayrılmak istiyorum' diye açıklama yapabilir? Aptal mı, nedir?".

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Bu şekilde ayrılmak daha iyi değil. Sus, alçakgönüllü ol ve akıllıca konuş. Griezmann'a ne olduğunu görmedin mi? İşlerini nasıl yöneteceğini bilmiyor musun? Taraftarını tanımıyor musun?".

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrılmak isteyen bir oyuncuya ayrılma izni verilmeli. Aksi takdirde bu, her şeyden çok sorun yaratır. Ayrıca iki taraf arasında karşılıklı saygı olması gerektiğini de düşünüyorum".

Şöyle devam etti: "Bir anlaşmaya varmaya çalıştığında yapman gereken ilk şey, taraftarına ve kulübüne tükürmemektir".

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bu yolla tamamen hata yapıyorsun ve caydırıcı bir ceza alacaksın".

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