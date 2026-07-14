Dugari: Mbappé'yi eleştirenler aptaldır... İspanyollar onu Vinícius ve Bellingham ile karşılaştırmalı

Eski Fransız yıldız Christophe Dugarry, “Les Bleus”ın yıldızı Kylian Mbappé’yi Real Madrid’in başarısızlığından sorumlu tutmayı reddetti ve milli takım kaptanına saldırmak isteniyorsa, Jude Bellingham ve Vinícius Júnior’un eleştirilmesi gerektiğini savundu

Bu açıklama, bu gece Teksas’taki Dallas Stadyumu’nda oynanacak 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya milli takımları arasında gerçekleşecek beklenen karşılaşma öncesinde geldi.

Kylian Mbappé'nin Dünya Kupası performansı sıradan değildi; Fransız milli takım kaptanı turnuvada parladı ve bugün yarı final maçı öncesinde İspanya için büyük bir endişe kaynağı oluşturuyor. Bu nedenle, Fransız RMC kanalındaki "Rothen s'enflamme" programında Real Madrid'deki sezonu ele alındı.

Programda, 1998 Dünya Kupası şampiyonu Christophe Dugarry, Mbappé'yi eleştirenlere saldırdı ve eleştirilerini “haksız” olarak nitelendirerek Real Madrid'i iç sorunlarını gözden geçirmeye çağırdı.

Dugary şöyle konuştu: “Onlar aptal. Mbappé hakkında konuşanların maçlara hiç geliyor mu bilmiyorum. 44 maçta 42 gol atan bir oyuncu hakkında, ‘Real Madrid onun yüzünden hiçbir kupa kazanamadı’ denmesi kabul edilemez.”

Ve ekledi: "Bir oyuncudan daha fazlasını beklemek doğaldır, ama 44 maçta 42 gol attıktan sonra daha iyisini yapmak ne anlama gelir? İspanyollar Mbappé'yi eleştirmek istiyorlarsa, Bellingham'ı, Vinícius'u ve milli takımlarında daha iyi performans gösteren tüm oyuncuları da eleştirmeliler. Eğer hepsinin milli takımlardaki performansı daha iyiyse, o zaman sorun Real Madrid'dedir."

Dugari sözlerine şöyle devam etti: “Bence Real Madrid bir düşüş dönemi yaşıyor ve sorun Mbappé değil. O her zaman elinden gelenin en iyisini yapabilir. Davranışlarının iyileştirilmesi gerektiğine katılıyorum; daha liderlik odaklı bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor, ancak belki de bunun için biraz zamana ihtiyacı vardır.”