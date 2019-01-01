Dünyanın en iyi kalecisi Alisson Becker seçildi

Liverpool'un Brezilyalı file bekçisi, diğer mevkidaşlarını geride bıraktı ve sezonun en iyi kalecisi oldu.

Alisson ve Ederson hafta sonu Anfield'da kozlarını paylaşacaklar ama 'un kalecisi rakibini bir alanda geçmeyi başardı bile: Goal 50 listesi.

Brezilyalı oyuncu bu sezon erkeklerde listeye giren tek kaleci olma unvanına sahip.

'nin Brezilyalısı Ederson aslında son 12 ayda vatandaşından daha çok kupa kazandı. 2018-19 sezonunda üçleme yapan Pep Guardiola'nın takımı Premier Lig, Lig Kupası ve FA Cup şampiyonlukları yaşarken bu sezon başında Community Shield maçında Liverpool'u penaltılarla yendi.

Yine de, Alisson takımı için daha büyük bir öneme sahipti. Geçen yaz 'dan 66.8 milyon pound karşılığında transfer edilen 27 yaşındaki kaleci, Liverpool'un ligin en zor gol yiyen takımı olması sürecindeki en kilit iki isimden biriydi.

Kırmızılar Premier Lig'de şampiyonluğu bir puan farkla kaçırdılar belki ama Jürgen Klopp'un ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştı. 'ı Madrid'deki finalde 2-0 yenen Liverpool bu maçta kalesini gole kapadıysa bunun sebebi Alisson'ın çok iyi performansıydı.

Başarılı eldiven daha sonra formasıyla Copa America'da boy gösterdi ve şampiyonlukla tamamladıkları turnuvada çıktığı altı maçta sadece bir gol yedi.

Alisson bu sezonki Goal 50 yarışını zirvede bitirmeye aday isimlerden biri. Tıpkı takım arkadaşları Virgil van Dijk, Sadio Mane ve Mohamed Salah gibi.

'li Jan Oblak ve 'lı Marc-Andre ter Stegen de futbolda sezonun en iyi oyuncularını belirleyen Goal 50 listesinde yer almaya aday isimlerdi ama bunu başaramadılar.

Goal 50, 2019 yılında ilk kez erkekler ve kadınlar olarak iki ayrı kategoriye sahip olacak ve her iki kategoride sezonun en iyi 25 futbolcusunu sıralayacak.

Haberin devamı aşağıda

Goal'ün 42 edisyonunda görev alan şef editörler ve muhabirlerin oylarıyla belirlenen listede kriter olarak adayların istikrarı, büyük maç performansları, futbol mirasları ve kulüp ile milli takımdaki başarıları ele alınıyor.

Alisson'un listede yer alan tek kaleci olduğunu biliyoruz ama Goal 50'yi kimin kazandığını henüz bilmiyoruz.

Öğrenmek için 12 Kasım Salı günü Goal 'yi takipte olun!