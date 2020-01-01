Türkiye

Dünya Kupası Elemeleri fikstürü belli oldu

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Turkey A Milli Takim goal celebration
AA
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Avrupa elemelerinde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli old

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile G Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, ilk maçına sahasında çıkacak.

Millilerin maç programı şöyle:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye

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    30 Mart 2021: Türkiye-Letonya

    1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ

    4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye

    7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye

    8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

    Haberin devamı aşağıda

    11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

    13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

    16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

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