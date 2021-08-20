Avrupa'da dün gecenin dikkat çeken 5 sonucu

Rangers zayıf rakibi Alashkert'i güçlükle yenerken, Omonia ve Paços sürpriz skorlara imza attı.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları dün gece oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Gece ilgi çeken bazı skorlara da sahne oldu. O maçlara bir göz atalım:

Glasgow Rangers 1-0 Alashkert

Rangers için sezon hayal kırıklığıyla başlamıştı. Ligdeki Dundee yenilgisi, Malmö'ye kaybedilen Şampiyonlar Ligi bileti derken sezon Ibrox misafirleri için soru işaretleriyle doluydu. Dün gece Ermenistan temsilcisi Alashkert'i sahasında ağırlayan Rangers, beklentilerin oldukça dışında bir maç çıkardı. Steven Gerrard'ın öğrencilerinin, tecrübesiz ve zayıf rakibini farklı yenmesi bekleniyordu ancak maçı fazlasıyla zora soktular. Çok sayıda isabetsiz ortayla gol arayan Rangers, ilk yarının sonlarına doğru John Lundstram'ın gördüğü gereksiz kartlar sonucu oyunun ikinci yarısını 10 kişiyle tamamladı. Yine de Alfredo Morelos'un 67'deki kötü vuruşuna rağmen ağlarla buluşan top rövanş öncesi mavi beyazlılara moral oldu.

Omonia 4-2 Royal Antwerp

Geçtiğimiz sezon Kıbrıs'ta 21. şampiyonluğuna ulaşan Omonia Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Dinamo Zagreb'e elenmiş ardından UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Estonya temsilcisi Flora Talinn'i penaltılar sonunda eleyerek Antwerp'in rakibi olmuştu. Antwerp'in favori olarak çıktığı maçta Benson'un golüyle 1-0 mağlup duruma düşen ada ekibi 18 yaşındaki genç kanat oyuncusu Loizos Loizou'nun iki, Andronikos Kakoullis'in de tek golüyle 3-1'lik üstünlüğü yakaladı. 62'de Belçika temsilcisi Koji Miyoshi ile farkı tekrar bire indirmesine rağmen 84'te kazanılan penaltıyı Iyayi Atiemwen ile gole çeviren Omonia karşılaşmadan 4-2 galibiyetle ayrılarak büyük sürprize imza attı. Antwerp'te yeni transfer Radja Nainggolan da ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Slavia Prag 2-2 Legia Varşova

Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde yarı finalin kapısından dönerek büyük ses getiren Slavia Prag bu sezona iyi başlayamadı. Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a Şampiyonlar Ligi ön elemelelerinde kaybederek elenen Çek şampiyonu yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmesine rağmen geçen sezonki güveni vermiyor. Legia Verşova karşısında da favori olarak sahaya çıkmasına rağmen sahasında beraberliği zor kurtaran Prag temsilcisi sahadan Bah ve Masopust'un golleriyle 2-2'lik skorla ayrıldı. Kırmız beyazlıların bugüne dek gösterdiği çıkışta büyük pay sahibi olan teknik direktör Jindrich Trpisovsky'i Varşova'da zor bir rövanş bekliyor.

Paços Ferreira 1-0 Tottenham

Sansasyonel City galibiyeti sonrası kadroda 11 değişiklikle büyük bir rotasyon yaparak Portekiz'e giden Tottenham'ın yeni menajeri Nuno Santo ülkesinden beklemediği bir mağlubiyetle döndü. Yeni transfer Gil ve 2004 doğumlu Scarlett gibi genç oyuncularıyla sahada yer alan Spurs ilk yarının sonunda Lucas Silva'nın kaleci Gollini'yi avladığı gole engel olamadı. Maç genelinde yüksek bir topa sahip olma yüzdesiyle oynayan ancak pozisyon bulmakta çok zorlanan Tottenham, Paços'un katı savunmasını geçemedi. Rövanşta Kane'in olup olmayacağı yine belirsiz ve bu kez yemeden atılacak 2 gole ihtiyaçları olacak.

Anderlecht 3-3 Vitesse

Nadir katıldığı Avrupa kupalarında kayda değer bir ilerlemesi olmayan Vitesse, Konferans Ligi üçüncü turunda İrlanda temsilcisi Dundalk'ı güçlükle eleyerek Anderlecht'in rakibi olmuştu. 10 sarı kartın çıktığı karşılaşmada Benito Raman'ın golleriyle 2-1 yenik duruma düşen Hollanda ekibi, Nikolai Baden ve Oussama Tannane'nin golleriyle öne geçti. 90'da Yari Verschaeren'in golüne engel olamayan sarı siyahlılar rövanşı umutlu bir şekilde bekleyecek.