Driessen, Van de Ven’i yerden yere vurdu ve ideal yerine geçecek ismi açıkladı

Valentijn Driessen, De Telegraaf'ın Kick-Off programında Micky van de Ven'e yönelik son derece eleştirel konuştu. Hollanda Milli Takımı'nda teknik direktör Xavi'nin sol bekte başka bir oyuncuyu oynatmasının iyi olacağı görüşü, Yunanistan ile 2-2 berabere kalınmasının ardından dile getirildi.

"Van de Ven'in neredeyse etrafına bakıp 'Ne yapmam gerekiyor?' dediğini görüyorsun. Maçtan önce ona sadece net talimatlar verilmeli, geri kalanında da türlü türlü taktik numaralar olmamalı" diyerek şaşkınlığını yaşayan Driessen, Xavi'ye mesaj gönderdi.

"Sanki bu çocukların kafasında, Xavi'nin talimatları özgürce oynamaktan daha önemliymiş gibi bir düşünce var. İlk yarıda ne yaptıkları belli değildi" diyen Hollanda Milli Takımı muhabiri, Yunanistan karşılaşmasının başlangıç bölümünü hayretle izledi.

Mike Verweij ise Van de Ven konusunda çok daha yumuşak. "Dikkat çeken şey, zaman zaman vitesi yükseltip kendi hatasını ya da başkasının hatasını hızıyla telafi etmesiydi. O anlarda gerçekten ne kadar inanılmaz hızlı olduğunu görüyorsun."

"Bu şimdiden üst üste üç maç oldu" diyerek, beklentilerin altında kaldığını düşündüğü Van de Ven hakkında sözlerini sürdüren Driessen, "Umarım Xavi oraya bir kez olsun normal bir sol bek koyar. Mesela Hato; ben onu stoperde sol bekten daha iyi buluyorum. Ama o da düzenli olarak sol bek oynuyor" ifadelerini kullandı.

Driessen ayrıca Ian Maatsen'i de gündeme getirdi. "Koeman onda aradığını bulamadı. Muhtemelen Xavi de bulmuyor. Ama o her seferinde çok iyi oynuyor; geçen yıl Uluslar Ligi çeyrek finalinde İspanya'ya karşı olduğu gibi."

"Mükemmel bir oyuncu. Ama bir şekilde bu milli takım teknik direktörlerinin gözüne girmiyor. Ben ise böyle bir oyuncuyu Van de Ven'e tercih ederim. Hızlı, tamam. Ama sadece hataları telafi etmek için sahadaysa, o zaman amacından saparsın" diyen Driessen, sözlerini "Mesele, bir oyuncunun topla rahat olması da" diyerek tamamladı.