Driessen, sıra dışı röportajın ardından Weghorst’u yerden yere vurdu

Valentijn Driessen, De Telegraaf'ın Kick-Off programında Wout Weghorst'tan tiksindi. Gazeteci, FC Twente forvetinin perşembe günü Konferans Ligi lig aşamasına kalınmasının ardından söylediklerini duyunca şaşkına döndü.

"Önce birine teşekkür etmek istiyorum, o da Tanrı. Bana çok fazla enerji ve güç verdi. Bunu bir söylemek istedim" diyen Weghorst, FK Qarabag karşısında alınan 1-4'lük galibiyetin ardından ESPN'e konuştu.

Driessen, bir gün sonra sabah gazetesinin podcast'inde, "Wout Weghorst böyle saçmalıkları anlatmamalı" değerlendirmesinde bulundu. "Bunu çok istiyorsa, kendine saklasın. Bunun elbette hiçbir mantığı yok."

Mike Verweij ise buna kesinlikle katılmıyor. "Bu da saçmalık. Eğer böyle hissediyor ve böyle düşünüyorsa, bunu kamera önünde söyleme ihtiyacı duyuyorsa... Biz zaten ara sıra bir şeyler söyleyen oyunculara sevinmiyor muyuz?"

Driessen alaycı bir dille, "Tanrı ve benzeri şeyler hakkındaki bu hikâyeyi hiç duymak zorunda değilim. Çünkü bu düpedüz büyük bir saçmalık. Tanrı onun yanındaymış, çünkü Weghorst devam etti ve o adama kırmızı kart çıkarttırdı. Faulü yapan o, dizini de o çocuğun göğsüne geçiriyor. Ama kırmızı kartı o çocuk görüyor. Demek Tanrı'nın istediği şeyler bunlar" ifadelerini kullandı.

Futbol şefi sözlerini bir kez daha yineleyerek, "Buna katılmama hakkım var herhalde? Bence bu sadece saçma bir açıklama" dedi. "Her seferinde Tanrı'yı işin içine katmak... O yüzden şu yorumları epey yerinde buldum: Lösemili dört yaşındaki bir çocuk için Tanrı'nın o an vakti yokmuş."

Driessen, Twente santrforu hakkındaki değerlendirmesini, "Weghorst bir yerlerden motivasyon almak istiyorsa, tamam. Ama bunu duymak zorunda değilim. Hele konu Tanrı'yken hiç" diyerek noktaladı.