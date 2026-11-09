Valentijn Driessen, Memphis Depay konusunda karamsar. De Telegraaf gazetesinin futbol şefi, forvetin Hollanda Millî Takımı'nda bir geleceği olmadığını düşünüyor.

Driessen, "Öncelikle çok maç oynaması gerekecek. Üst üste üç, dört ya da beş maç oynadığında ise sık sık sakatlanıyor. Memphis'in sorunu bu. Artık çok genç de değil" dedi.

Hollanda Millî Takımı'nı takip eden gazeteci, 32 yaşındaki forvet için, "Bence onun için çok zor olacak. Memphis sanırım bir buçuk ya da iki maç oynadı. Bu yüzden kadroda olmamasını anlıyorum. Önce Corinthians'ta tamamen formuna kavuşsun" ifadelerini kullandı.

Driessen, tecrübeli oyuncunun millî takım kariyeri konusunda şüphelerini şöyle dile getirdi: "Ama fiziksel durumu elbette ona engel oluyor. Aksi hâlde belki hâlâ kadroda olur ya da Xavi'den bir şans bulurdu. Fakat bence Memphis'in son millî maçını gördük."

Xavi, bu millî maç dönemi için başka forvetleri tercih ediyor ancak Memphis'e kapıyı tamamen kapatmıyor: "Kapı ona her zaman açık olacak. Özellikle de onun gibi oyunculara. Çünkü çok kaliteli ve yetenekli; çok gol atıp fark yaratabilir."

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Millî takım teknik direktörü, pazartesi günkü basın toplantısında bunun mevcut duruma ilişkin bir karar olduğunu ve şu anda Memphis'i tercih etmediklerini vurguladı: "Kadrodaki diğer oyuncuların daha formda olduğuna karar verdik."

Memphis, Hollanda Millî Takımı formasıyla 112 maça çıktı. Son millî maçını geçtiğimiz Dünya Kupası'nda oynadı. Forvet, Tunus'a karşı 3-1 kazanılan grup maçında 15 dakika süre aldı.