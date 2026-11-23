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Ekim sonunda lider olan Feyenoord, daha bir ay bile geçmeden yeniden beşinci sıraya geriledi. Valentijn Driessen, De Telegraaf gazetesindeki köşe yazısında Rotterdam ekibini sert biçimde eleştirdi.

Driessen'e göre Giovanni van Bronckhorst, selefi Robin van Persie'den daha iyi bir performans sergilemiyor. "On üç lig maçının ardından rakamlara dayalı bir analiz Van Persie'nin lehine sonuçlanıyor. Onun üç puan fazlası vardı, 28'e karşı 25, ve ikinci sıradaydı."

Feyenoord'un düşüş sarmalına girdiği sonucuna varıyor. "Oyun, geçen yıl kasım ve aralık aylarında Van Persie yönetimindeki kötü dönemde olduğu kadar kötü ve umutsuz görünüyor."

Westlandlı yazar, Dévy Rigaux'nun transferlerini de eleştiriyor ve oyuncuları alaycı bir dille sıralıyor.

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"Liderliği üstlenmesi gerektiğinde Belçikalı Jordan Henderson Charles Vanhoutte nerede?" Mika Mármol, Nacho Ferri, Javi López ve Reiss Nelson'ın da adını anıyor.

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"Bir de yeni Manuel Neuer'i, 2. Bundesliga ekibi Hertha BSC'nin kalecisi Tjark Ernst'i saymıyorum bile. Rotterdam'a 5 milyon (!) karşılığında geldi. Oysa daha iyi kaleci olan Timon Wellenreuther bir milyona satıldı", diye ekliyor.

Driessen, Luciano Valente ve Gjivai Zechiël'in beklentileri karşılayamadığını düşünüyor. "Yeni kaptan Valente ile bugünlerde yedek olan eski kaptan Sem Steijn arasındaki benzerlikler dikkat çekiyor."

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Köşe yazarına göre kaptanlık pazubandının üzerinde bir lanet var gibi görünüyor. "Valente de Steijn gibi sezona iyi başladı ama son bir ayda büyük düşüş yaşadı. Steijn, dokuz maçta beş gol atmasının ardından Van Persie tarafından PSV ile oynanan kritik maçta yedek kulübesine çekildi."

"Heerenveen karşısında kaptan Valente oyundan alındı; oysa sol kanatta takım için kendini geri plana atmıştı." Driessen ayrıca Zechiël'in de bir zamanlar olduğu teknik becerisi yüksek ve dinamik orta saha oyuncusundan eser kalmadığını yazıyor.

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"Van Bronckhorst şimdilik bu soruna çare bulamıyor", diyen köşe yazarı, teknik direktörün Feyenoord'daki önceki döneminden bu yana olgunlaştığını da düşünüyor.

Driessen yazısını şöyle bitiriyor: "Sakin duruşuyla her şey kontrolü altındaymış gibi görünüyor. Bunun için hem sonuçlar hem de sahadaki oyun açısından hızla bir değişim sağlaması gerekecek."