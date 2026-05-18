Driessen, Ajax - FC Groningen maçı için stadyum olarak ilginç bir seçenek öneriyor

Valentijn Driessen, De Telegraaf gazetesinin Kick-Off köşesinde, FC Groningen taraftarlarının Perşembe günü Volendam'daki Kras Stadyumu'nda Ajax ile oynanacak Avrupa kupaları play-off maçı için stadyuma alınmayacağı haberine yanıt verdi.

Driessen, Ajax'ın Groningen'e karşı eleneceğini söyleyerek tartışmayı açıyor. Sabah gazetesinin futbol editörü, Amsterdam ekibine "yüzde 100" şans tanımıyor.

"Bu çok saçma, çünkü Groningen zaten Ajax'ta seyircisiz bir maç oynadı," diyen Driessen, bu sezonun başlarında Johan Cruijff ArenA'da havai fişekler nedeniyle yarıda kesilen maça atıfta bulunuyor. "Ve şimdi de Volendam'da Groningen taraftarları yok. KNVB basitçe bir hata yaptı. Şöyle demelilerdi: her zaman kendi stadyumunuzda oynamalısınız. Bu mümkün değilse, rakibin stadyumuna gideriz. Basitçe tersine çevirin."

Kulüp gözlemcisi Mike Verweij ise, birkaç ay önce Ajax ile FC Groningen arasında yarıda kesilen maçın, Perşembe günü Volendam'da Groningen taraftarlarının bulunmaması ile hiçbir ilgisi olmadığını vurguluyor. "Çünkü Ajax'ın bununla hiçbir ilgisi yok. Bunun sebebi FC Volendam - Telstar maçından sonra çıkan olaylar. Ayrıca belediye başkanı, FC Volendam - Willem II maçının da deplasman taraftarları olmadan oynanmasını istiyor. Sanırım bu da duyuruldu."

"Bu, Ajax'ın kazanması durumunda FC Utrecht veya sc Heerenveen taraftarlarının stadyuma giremeyeceği anlamına geliyor," diyerek Driessen, play-off'lardaki diğer yarı final maçına atıfta bulunuyor. "Profesyonel futbol ve play-off'lar bunun için tasarlanmadı. Ve herkes o belediye başkanının ne karar vereceğini bilseydi, bu asla gerçekleşmezdi."

Driessen sözlerine devam ediyor. "Ajax'ın Volendam'a kaydırılabilmesini zaten çok garip bulmuştum. FC Utrecht taraftarlarıyla olan geçmiş nedeniyle de. Ve Ajax ile FC Groningen arasındaki geçmiş nedeniyle de. Lig yönetimi buna engel olmalıydı."

"Bu her zaman bir tür rekabet bozulmasıdır. Ama bu durum elbette hiç mantıklı değil. Ayrıca maçlar seyirci için de oynanıyor. Belki FC Groningen - Ajax maçı biletleri tükenmiş olabilirdi. ArenA'da oynanacak Ajax - FC Groningen maçı da belki de dolmuş olurdu. Ama bu konu aslında bir an önce masadan kaldırılmalı," diye içini çeken Driessen, ardından olası bir çözümü dile getiriyor.

"İngiltere'de olduğu gibi tarafsız bir sahaya. Orada Wembley'de oynuyorlar. Kupa yarı finalleri ve finalleri, ama aynı zamanda yükselme maçları da. Ve orası her zaman oldukça doludur, amatörler dahil," diyor futbolsever, ardından Hollanda'da bir seçenek öneriyor. "PSV stadyumu gibi bir yer. Ama bu ilgiye de bağlı. AZ'nin stadyumu da yeterince büyük."