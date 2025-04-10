Dries Mertens: "Napoli'de oynadım ama Galatasaray çok büyük"

Dries Mertens, Galatasaray'daki üç yıllık serüvenini anlatırken sarı-kırmızılıları Napoli ile kıyasladı.

Mertens, John Obi Mikel'e konuştu

Türkiye'yi sevdiğini söyledi

Osimhen'i ve kulübünü övdü

NE OLDU? 2022 yazında Napoli'den bedelsiz olarak Galatasaray'a katılan Dries Mertens, yaşına rağmen sarı-kırmızılılarda geçirdiği üç sezonda takımın kilit isimlerinden biri oldu. Türkiye'de oldukça mutlu olduğunu söyleyen 37 yaşındaki oyuncu hem kulübünü hem de Osimhen'i övdü.

NE SÖYLENDİ? Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, John Obi Mikel'in YouTube kanalına konuk oldu ve şunları söyledi: "Buraya geldiğimde Galatasaray 13. sıradaydı. Tarihlerinin en kötü sezonuydu. Yeni ve tecrübeli oyuncular arıyorlardı. Benimle iletişime geçtiler. Ben de 'Burada emekli olurum' dedim. Aslında 1 yıllık imza atmıştım ama şu an üçüncü sezonumdayım. İki kez şampiyon olduk ve şimdi üçüncü kez yapabiliriz. Bu gerçekten güzel bir deneyim."

"Türk halkı çok sıcakkanlı ve dost canlısı. Burada yaşamak harika, İstanbul'u gerçekten çok seviyorum. Türkiye'de yaşarken herkesi tanımak istiyorsun. Antalya, İzmir, Ankara... Ülkeleriyle gurur duyuyorlar. İtalya da aynı. Sana çaylarını yemeklerini göstermek istiyorlar. Burada çok fazla çay içiyorum."

Haberin devamı aşağıda

"Beni en çok Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğu şaşırttı. Napoli'de oynadım ama bana göre Galatasaray dünyanın dört bir yanında tanınan çok büyük bir kulüp. Elbette Galatasaray ismini biliyorsun ama gerçek büyüklüğünü burada anlıyorsun. Ayrıca Türk halkının tutkusunu ve sevgisini görüyorsun. Bu beni çok etkiledi."

OSIMHEN HAKKINDA NE SÖYLEDİ? Mertens ayrıca takım arkadaşı Victor Osimhen için şunları söyledi: "Harika, üst düzey bir forvet. Şu an onun gibi çok fazla golcü yok. Lewandowski yaşlanıyor. Benzema artık buralarda yok. Bence Victor şu an dünyada en iyi üç forvetten biri. Burada bizimle olması gerçekten büyük bir şans. Onunla oynamak gerçekten ayrıcalık. Aramızda iyi bir iletişim var, onu gerçekten çok seviyorum. Buraya geldiğinde çok sevindim. Onun bir takım için neler yapabileceğini biliyorum. Daha fazlasını da başarabilir, bu potansiyele sahip. Yaptığı koşular sayesinde diğer oyunculara çok fazla alan açıyor. Bu da benim için ve diğerleri için işleri kolaylaştırıyor."

"Napoli'de dışarı çıktığında herkes seni tanıyor. Bu nedenle dışarı çıkmak pek mümkün olmuyor. İstanbul ise çok büyük bir şehir. Yapacak çok fazla şey var. Bu da Osimhen'e rahatlık sağlıyor. Gerçi yan yana oturuyoruz. Onu gözetlemek için çatıya çıkmam yeterli oluyor. Çocuklarımız çok yakın arkadaş oldular. Her şey çok güzel."