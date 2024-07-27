Dries Mertens'in eşi, Belçika sahnesinde Türk bayrağı açtı

- Mertens'in eşi Türkiye'yi unutmadı
- Düm Tek Tek çaldı
- Türk bayrağı açtı
NE OLDU? Daha önce Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında DJ'lik yapmak istediğini söyleyen Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, dünyanın en popüler elektronik müzik festivallerinden Tomorrowland'de sahne alıp DJ performansı sergiledi.
Belçika'da düzenlenen festivalde Katrin Kerkhofs, Türkiye'yi de unutmadı. Yakın arkadaşı Hadise'nin Eurovision'da Türkiye'yi temsil ettiği şarkı olan Düm Tek Tek'i sahnesinde çaldı. Ayrıca Katrin, Tomorrowland'deki sahnesinde Türk bayrağı açtı. Katrin Kerkhofs, Türk taraftarların ilgisini çeken o anları sosyal medya hesabında paylaştı.
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Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, Belçika'daki DJ sahnesinde arkadaşı Hadise'yi de unutmadı #beyazfutbol #derinfutbol #fyp #keşfet #sinanengin #ahmetçakar #abdülkerimdurmaz #rasimozankütahyalı #ertemşener♬ orijinal ses - Beyaz Futbol
Katrin, Galatasaray'ın Florya'daki şampiyonluk kutlamaları esnasında duygusal anlar yaşamıştı. Sarı-kırmızılı taraftarların Mertens'in oğluna yönelik "Ciro" tezahüratları karşısında Katrin Kerkhofs gözyaşlarına hakim olamamıştı.