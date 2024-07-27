Dries Mertens'in eşi, Belçika sahnesinde Türk bayrağı açtı

Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, Tomorrowland'deki sahnesinde Türkiye'yi unutmayıp Türk bayrağı açtı.

Mertens'in eşi Türkiye'yi unutmadı

Düm Tek Tek çaldı

Türk bayrağı açtı

NE OLDU? Daha önce Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında DJ'lik yapmak istediğini söyleyen Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, dünyanın en popüler elektronik müzik festivallerinden Tomorrowland'de sahne alıp DJ performansı sergiledi.

Belçika'da düzenlenen festivalde Katrin Kerkhofs, Türkiye'yi de unutmadı. Yakın arkadaşı Hadise'nin Eurovision'da Türkiye'yi temsil ettiği şarkı olan Düm Tek Tek'i sahnesinde çaldı. Ayrıca Katrin, Tomorrowland'deki sahnesinde Türk bayrağı açtı. Katrin Kerkhofs, Türk taraftarların ilgisini çeken o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Katrin, Galatasaray'ın Florya'daki şampiyonluk kutlamaları esnasında duygusal anlar yaşamıştı. Sarı-kırmızılı taraftarların Mertens'in oğluna yönelik "Ciro" tezahüratları karşısında Katrin Kerkhofs gözyaşlarına hakim olamamıştı.